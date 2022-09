Nicușor Dan, despre declarația referitoare la bebelușul său și temperatura din casă: „În niciun caz nu a fost o recomandare”

Nicușor Dan revine cu noi precizări după ce a recomandat populației să facă economie la energie, precizând că medicul i-a recomandat soţiei să ţină mai frig în casă pentru copilul lor.

Noi precizări făcute de Nicușor Dan

Edilul a precizat că s-a referit la măsuri de bun-simț și spune că în niciun caz nu a vrut să sugereze măsuri drastice atunci când a declarat că medicul ar fi recomandat soției sale să țină bebelușul la o temperatură mai scăzută în casă.

„A fost o chestiune absolut periferică. O jurnalistă care a insistat cu o întrebare și eu am răspuns cumva, jumătate în glumă. Cum să spun, când ești politician, prima oară consultantul te învață să ai grijă ce spui, ca nu cumva să se interpreteze după aceea și marea majoritate o fac. Și după aceea, cumva ne mirăm că toți politicienii vorbesc ca televizorul, așa. Deci, a fost o chestiune periferică. (…) Am vrut să dau un detaliu din viața mea privată, nu mi-am închipuit vreodată că el o să devină titlu de presă. Asta a fost, o, cum să zic, o formă de…. în niciun caz nu a fost o recomandare… A fost pur și simplu o nuanță din viața mea privată pe care am prezentat-o și am avut surpriza s-o văd mai târziu știre de presă”, a arătat edilul.

Declarații controversate făcute de Nicușor Dan

Nicușor Dan a insistat însă că nu are în vedere recomandări drastice de economisire și nu le cere bucureștenilor să stea în frig, ci este vorba doar despre gesturi de „bun-simț”.

„Avem un bebeluş şi medicul i-a recomandat soţiei să ţină mai frig în casă”, a spus vineri Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, întrebat dacă va reduce consumul de gaz și energie electrică în această iarnă.