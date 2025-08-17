B1 Inregistrari!
Nicușor Dan a publicat imagini din vacanță: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România"

Nicușor Dan a publicat imagini din vacanță: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România”

George Lupu
17 aug. 2025, 23:32
Sursa foto: Captura video

Președintele Nicușor Dan a publicat duminică un mesaj video, la final de vacanță în zona Făgărașului, în care transmite că România are „cele mai frumoase locuri” pentru drumeții și vacanțe.

Ce imagini a postat Nicușor Dan

Nicușor Dan i-a îndemnat pe români să își petreacă concediile în țară. De asemenea, președintele Nicușor Dan a publicat imagini din timpul excursiei cu familia în Munții Făgăraș, la Sâmbăta de Sus, unde a surprins momente de relaxare și aventură alături de copiii săi.

”România are locuri excepţionale, cum este Fereastra Mare de la Sâmbăta, din Făgăraș. Invit pe români să-și petreacă vacanțele și în România”, este mesajul şefului statului.

Preşedintele Nicușor Dan a postat pe Facebook un clip video cu locurile pe care le-a vizitat împreună cu familia, la munte.

”Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumețiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, spune președintele.

Potrivit imaginilor, şeful statului i-a arătat fiului său o cascadă, s-a întrecut cu fiica sa până în vârful muntelui şi i-a arătat cum să bea apă din izvor.

Președintele a lipsit de la Ziua Marinei

Președintele Nicușor Dan a fost surprins de oameni și filmat de o singură televiziune într-un pelerinaj la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, unde, vineri, a participat la slujba de Sf. Maria.

Pentru el prezența la mănăstire era o tradiție de familie, după cum a afirmat și ca justificare publică la absența de la ceremoniile de Ziua Marinei de la Constanța, o cutumă a oficialilor români.

Sâmbătă, el a urcat 7 km pe drumul către Chilia lui Arsenie Boca din munte, la câteva ore de mănăstirea unde acesta a slujit ca stareț.

Președintele a menționat că nu a comunicat presei itinerariul său pentru a păstra discreție asupra călătoriei.

