Acasa » Eveniment » Nicușor Dan, mesaj la înscăunarea noului Arhiepiscop Major: „Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop e chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”

Selen Osmanoglu
15 nov. 2025, 15:23
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Mesaj de sprijin pentru comunitatea greco-catolică
  2. Un testament al credinței dus mai departe
  3. Biserica Greco-Catolică, un pilon al identității românești
  4. Contribuția istorică și spirituală, reafirmată după 1989

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.

Mesaj de sprijin pentru comunitatea greco-catolică

„Transmit gânduri bune și calde salutări întregii comunități a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, în această zi încărcată de emoție în care este celebrată, la Blaj, înscăunarea noului Arhiepiscop Major. Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop îi este, astăzi, încredințat destinul Bisericii Greco-Catolice din România și, totodată, moștenirea morală pe care această Biserică a lăsat-o în istoria și conștiința poporului român”, a transmis Nicușor Dan, conform Agerpres.

Potrivit președintelui, numirea noului Arhiepiscop Major continuă tradiția de sacrificiu și înțelepciune a ierarhilor greco-catolici de-a lungul istoriei, o tradiție care a contribuit la consolidarea națiunii române.

Un testament al credinței dus mai departe

În mesajul său, Nicușor Dan a amintit ierarhii martiri care au plătit cu viața pentru credință și libertate.

„De la episcopii martiri Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu, până la generația care a reînviat Biserica Greco-Catolică după 1989, Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop este chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii, o Biserică deschisă dialogului, fidelă Evangheliei și slujirii semenilor”, a afirmat șeful statului.

Biserica Greco-Catolică, un pilon al identității românești

Nicușor Dan a evidențiat rolul acestei Biserici în formarea spiritului civic și a conștiinței europene în România.

„Reunind moștenirea latină și bizantină, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică a adus cu sine un suflu curajos, de sinteză spirituală și culturală”, a spus președintele. „Este o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura față de tradiția și de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor și a reperelor”, a adăugat.

Contribuția istorică și spirituală, reafirmată după 1989

Nicușor Dan a amintit rezistența Bisericii în timpul persecuțiilor comuniste: „Preoții au slujit în clandestinitate, ca bunicul Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop…”.

El a mai menționat rolul Bisericii după Revoluție: „După tragicele evenimente din 1989 și redobândirea libertății, Biserica Greco-Catolică s-a afirmat ca partener de dialog valoros…”.

În final, președintele României a transmis că Biserica poate contribui la reconcilierea socială: „Într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta… calea spre renaștere și reconstrucție”.

