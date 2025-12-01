Parada militară de Ziua Națională a început la București. Printre cei prezenți la Arcul de Triumf se numără premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, numeroase alte oficialități și reprezentanți ai corpului diplomatic. Ilie Bolojan va fi prezent și la ceremoniile de luni de la Alba Iulia, dedicate sărbătorii naționale.

Câți militari vor defila pe sub Arcul de Triumf

Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, începând cu ora 11.00, marcând astfel un moment de respect și onoare pentru România și istoria sa.

Dispozitivul este condus de generalul Tonea Bălan. Vor defila detașamente ale , Poliției, Jandarmeriei și Serviciului Român de Informații, dar și 240 de militari străini din Franța, Republica Moldova, Polonia, SUA și alte țări NATO, conform Știrile ProTv. prezentată include: tancuri Leclerc, transportoare blindate Piranha V, tunuri CAESAR, sisteme HIMARS și Patriot, precum și drone Bayraktar TB2. Program detaliat 08:00 – 10:00 – pregătiri finale și sosirea tehnicii

11:00 – start oficial: Imnul Național și salve de tun

11:10 – 12:30 – defilarea detașamentelor

11:30 – 14:30 – expoziție de tehnică militară pentru public

Președintele Nicușor Dan, prezent la ceremonia din Capitală

Președintele Nicușor Dan a ajuns la Arcul de Triumf și participă pentru prima dată în calitate de șef de stat la o astfel de ceremonie. Acesta a mers apoi să salute cadrele militare participante.

Parada a început cu intonarea Imnului României, moment însoțit de 21 de salve de tun, un gest tradițional de onoare în astfel de ceremonii solemne.

După intonarea imnului, Nicușor Dan a depus o coronă de flori în memoria eroilor români căzuți pe câmpurile de luptă.

Ce restricții de trafic vor fi în această zi

Brigada Rutieră București închide traficul între 04:00 și 17:00 în zona Arcului de Triumf. Printre arterele complet închise se numără:

Șoseaua Kiseleff, Mareșal Prezan, Mareșal Averescu, Strada Alexandru Constantinescu

Rute alternative recomandate: