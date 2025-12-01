B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » A început parada militară la Arcul de Triumf. Momentul în care Nicușor Dan a salutat Garda de Onoare. Este pentru prima oară când participă la această ceremonie în calitate de șef al statului (VIDEO)

A început parada militară la Arcul de Triumf. Momentul în care Nicușor Dan a salutat Garda de Onoare. Este pentru prima oară când participă la această ceremonie în calitate de șef al statului (VIDEO)

Ana Maria
01 dec. 2025, 11:27
A început parada militară la Arcul de Triumf. Momentul în care Nicușor Dan a salutat Garda de Onoare. Este pentru prima oară când participă la această ceremonie în calitate de șef al statului (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Câți militari vor defila pe sub Arcul de Triumf
  2. Președintele Nicușor Dan, prezent la ceremonia din Capitală
  3. Ce restricții de trafic vor fi în această zi

Parada militară de Ziua Națională a început la București. Printre cei prezenți la Arcul de Triumf se numără premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, numeroase alte oficialități și reprezentanți ai corpului diplomatic. Ilie Bolojan va fi prezent și la ceremoniile de luni de la Alba Iulia, dedicate sărbătorii naționale.

Câți militari vor defila pe sub Arcul de Triumf

Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, începând cu ora 11.00, marcând astfel un moment de respect și onoare pentru România și istoria sa.

Dispozitivul este condus de generalul Tonea Bălan.

Vor defila detașamente ale Armatei României, Poliției, Jandarmeriei și Serviciului Român de Informații, dar și 240 de militari străini din Franța, Republica Moldova, Polonia, SUA și alte țări NATO, conform Știrile ProTv.

Tehnica prezentată include: tancuri Leclerc, transportoare blindate Piranha V, tunuri CAESAR, sisteme HIMARS și Patriot, precum și drone Bayraktar TB2.

Program detaliat

  • 08:00 – 10:00 – pregătiri finale și sosirea tehnicii
  • 11:00 – start oficial: Imnul Național și salve de tun
  • 11:10 – 12:30 – defilarea detașamentelor
  • 11:30 – 14:30 – expoziție de tehnică militară pentru public

Președintele Nicușor Dan, prezent la ceremonia din Capitală

Președintele Nicușor Dan a ajuns la Arcul de Triumf și participă pentru prima dată în calitate de șef de stat la o astfel de ceremonie. Acesta a mers apoi să salute cadrele militare participante.

Parada a început cu intonarea Imnului României, moment însoțit de 21 de salve de tun, un gest tradițional de onoare în astfel de ceremonii solemne.

După intonarea imnului, Nicușor Dan a depus o coronă de flori în memoria eroilor români căzuți pe câmpurile de luptă.

Ce restricții de trafic vor fi în această zi

Brigada Rutieră București închide traficul între 04:00 și 17:00 în zona Arcului de Triumf. Printre arterele complet închise se numără:

  • Șoseaua Kiseleff, Mareșal Prezan, Mareșal Averescu, Strada Alexandru Constantinescu

Rute alternative recomandate:

  • Spre Aeroport/Băneasa: Piața Victoriei – Bulevardul Aviatorilor – Nicolae Caramfil – Bulevardul Aerogării
  • Spre Vest/Centru: Șoseaua București- Ploiești – Piața Montreal – Bulevardul Mărăști – Strada Turda – Podul Grant
  • Transport public: liniile STB care trec prin zonă (131, 331, 335, 205, 381) vor avea trasee modificate, iar Metrorex va introduce garnituri suplimentare dacă este nevoie.
Tags:
Citește și...
Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Eveniment
Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Ministrul Culturii: „Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”
Eveniment
Ministrul Culturii: „Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”
CJ Ilfov oferă seniorilor aparate auditive gratuite, prin programul „Ilfov te aude”. Dumitrache: „Avem o tradiție de implementare a acestor programe sociale” (VIDEO, FOTO)
Eveniment
CJ Ilfov oferă seniorilor aparate auditive gratuite, prin programul „Ilfov te aude”. Dumitrache: „Avem o tradiție de implementare a acestor programe sociale” (VIDEO, FOTO)
Maia Sandu și Alexandru Munteanu, mesaje de 1 Decembrie: „La mulți ani tuturor românilor!”
Eveniment
Maia Sandu și Alexandru Munteanu, mesaje de 1 Decembrie: „La mulți ani tuturor românilor!”
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): Construim două ambulatorii vitale pentru locuitorii din Ilfov. Spitalul Județean e un spital modern (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): Construim două ambulatorii vitale pentru locuitorii din Ilfov. Spitalul Județean e un spital modern (VIDEO)
1 Decembrie: 107 ani de la Marea Unire. Lucruri mai puțin știute despre Ziua Națională a României
Eveniment
1 Decembrie: 107 ani de la Marea Unire. Lucruri mai puțin știute despre Ziua Națională a României
Nicușor Dan a decorat un veteran de război cu Ordinul ‘Virtutea Militară’ în grad de Cavaler
Eveniment
Nicușor Dan a decorat un veteran de război cu Ordinul ‘Virtutea Militară’ în grad de Cavaler
Directorul ANPC, avertisment pentru cetățeni. Ce spune despre lichidul roșiatic din ambalajele de carne
Eveniment
Directorul ANPC, avertisment pentru cetățeni. Ce spune despre lichidul roșiatic din ambalajele de carne
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Am reabilitat complet DJ 184. Investiția a fost de aproape 14 milioane de lei (VIDEO)
Eveniment
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Am reabilitat complet DJ 184. Investiția a fost de aproape 14 milioane de lei (VIDEO)
Ziua Națională a României. Iată care este programul paradelor și evenimentelor din țară
Eveniment
Ziua Națională a României. Iată care este programul paradelor și evenimentelor din țară
Catalin Drula
Ultima oră
12:58 - Mihai Bendeac a povestit cum era să se ia la bătaie cu Gabi Tamaș: „Și-a dat tricoul jos, mi l-am dat și eu!”
12:57 - Corina Dănilă a lămurit motivele plecării de la PRO TV. A „săpat-o” Andreea Esca?
12:52 - Imagini cu iz penal la Alba Iulia. Suveraniștii au venit cu steaguri cu Zelea Codreanu
12:36 - Guvernul din Georgia, acuzat că a folosit o armă chimică pe manifestanții pro-democrație: „Puteai simți cum te arde”. Ce dovezi au ieșit la iveală
12:27 - Cătălin Botezatu a explicat de ce n-a plecat definitiv din România: „E o lașitate”
12:14 - Anastasia Soare: „Cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Cu nimic!”. Care este regretul acesteia
11:53 - Klaus Iohannis, absent de la orice paradă de 1 Decembrie. Nici măcar un mesaj nu a transmis
11:51 - Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
11:45 - Ozana Barabancea a slăbit zeci de kilograme în câteva luni: „Se poate!”. Care e secretul (FOTO)
11:32 - Ministrul Culturii: „Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”