Luni, , românii sărbătoresc Ziua Națională a României, o zi plină de evenimente militare, ceremonii culturale și tradiții patriotice. devine centrul manifestărilor oficiale, iar alte orașe importante organizează parade, spectacole folclorice și focuri de artificii.

Parada militară din București: detalii și program

Ceremonia oficială de la Arcul de Triumf începe la ora 11:00, cu intonarea Imnului Național și 21 de salve de tun, însoțite de sosirea oficialităților. Defilarea propriu- zisă are loc între 11:10 și 12:30, incluzând:

peste 2.900 de militari

220 de mijloace tehnice

45 de aeronave

Tehnica și militarii prezenți

Vor defila detașamente ale Armatei României, Poliției, Jandarmeriei și Serviciului Român de Informații, dar și 240 de militari străini din Franța, Republica Moldova, Polonia, SUA și alte țări NATO, conform Știrile ProTv.

Tehnica prezentată include: tancuri Leclerc, transportoare blindate Piranha V, tunuri CAESAR, sisteme HIMARS și Patriot, precum și drone Bayraktar TB2. În funcție de vreme, vor survola zona și avioane F‑16 sau elicoptere militare.

Program detaliat

08:00 – 10:00 – pregătiri finale și sosirea tehnicii

11:00 – start oficial: Imnul Național și salve de tun

11:10 – 12:30 – defilarea detașamentelor

11:30 – 14:30 – expoziție de tehnică militară pentru public

Retragerea cu torțe

Evenimentele se încheie între 19:00 și 22:00 cu retragerea cu torțe a militarilor din Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, pe un traseu complex care străbate principalele bulevarde din București.

Restricții de trafic și recomandări

Brigada Rutieră București închide traficul între 04:00 și 17:00 în zona Arcului de Triumf. Printre arterele complet închise se numără:

Șoseaua Kiseleff, Mareșal Prezan, Mareșal Averescu, Strada Alexandru Constantinescu

Rute alternative recomandate:

Spre Aeroport/Băneasa: Piața Victoriei – Bulevardul Aviatorilor – Nicolae Caramfil – Bulevardul Aerogării

Spre Vest/Centru: Șoseaua București- Ploiești – Piața Montreal – Bulevardul Mărăști – Strada Turda – Podul Grant

Transport public: liniile STB care trec prin zonă (131, 331, 335, 205, 381) vor avea trasee modificate, iar Metrorex va introduce garnituri suplimentare dacă este nevoie.

Evenimente culturale și muzee deschise gratuit

Pentru cei care doresc să evite aglomerația paradei, mai multe muzee oferă acces gratuit:

Muzeul Național de Istorie a României: 09:00 – 17:00

Muzeul Hărților: 10:00 – 18:00

Muzeul Național de Artă al României: program complet cu expoziții temporare dedicate Zilei Naționale

Evenimente în alte orașe din țară

Alba Iulia

11:00 – Marea Adunare Națională și primirea soliilor

12:00 – Te Deum și focuri de artificii

13:15 – Depunere de coroane la Monumentul Marii Uniri

14:00 – Ceremonie militară pe Bulevardul 1 Decembrie 1918

16:00 – Spectacol folcloric

17:30 – Retragere cu torțe

20:30 – Spectacol de artificii în Piața Cetății Alba Carolina

Constanța

09:00 – Ceremonie la Monumentul Victoriei

11:00 – 13:00 – Paradă militară pe Bulevardul Tomis

Brașov

10:00 – Sărbătorire organizată de Uniunea Junilor, Piața Unirii

12:00 – Ceremonial militar și religios pe B- dul Eroilor

18:00 – Spectacol folcloric

19:30 – Show de lasere

Craiova