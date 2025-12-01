B1 Inregistrari!
Ziua Națională a României. Iată care este programul paradelor și evenimentelor din țară

Selen Osmanoglu
01 dec. 2025, 08:04
Ziua Națională a României. Iată care este programul paradelor și evenimentelor din țară
Sursa foto. Shutterstock
Cuprins
  1. Parada militară din București: detalii și program
  2. Tehnica și militarii prezenți
  3. Program detaliat
  4. Retragerea cu torțe
  5. Restricții de trafic și recomandări
  6. Evenimente culturale și muzee deschise gratuit
  7. Evenimente în alte orașe din țară

Luni, 1 decembrie 2025, românii sărbătoresc Ziua Națională a României, o zi plină de evenimente militare, ceremonii culturale și tradiții patriotice. Capitala devine centrul manifestărilor oficiale, iar alte orașe importante organizează parade, spectacole folclorice și focuri de artificii.

Parada militară din București: detalii și program

Ceremonia oficială de la Arcul de Triumf începe la ora 11:00, cu intonarea Imnului Național și 21 de salve de tun, însoțite de sosirea oficialităților. Defilarea propriu- zisă are loc între 11:10 și 12:30, incluzând:

  • peste 2.900 de militari
  • 220 de mijloace tehnice
  • 45 de aeronave

Tehnica și militarii prezenți

Vor defila detașamente ale Armatei României, Poliției, Jandarmeriei și Serviciului Român de Informații, dar și 240 de militari străini din Franța, Republica Moldova, Polonia, SUA și alte țări NATO, conform Știrile ProTv.

Tehnica prezentată include: tancuri Leclerc, transportoare blindate Piranha V, tunuri CAESAR, sisteme HIMARS și Patriot, precum și drone Bayraktar TB2. În funcție de vreme, vor survola zona și avioane F‑16 sau elicoptere militare.

Program detaliat

  • 08:00 – 10:00 – pregătiri finale și sosirea tehnicii
  • 11:00 – start oficial: Imnul Național și salve de tun
  • 11:10 – 12:30 – defilarea detașamentelor
  • 11:30 – 14:30 – expoziție de tehnică militară pentru public

Retragerea cu torțe

Evenimentele se încheie între 19:00 și 22:00 cu retragerea cu torțe a militarilor din Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, pe un traseu complex care străbate principalele bulevarde din București.

Restricții de trafic și recomandări

Brigada Rutieră București închide traficul între 04:00 și 17:00 în zona Arcului de Triumf. Printre arterele complet închise se numără:

  • Șoseaua Kiseleff, Mareșal Prezan, Mareșal Averescu, Strada Alexandru Constantinescu

Rute alternative recomandate:

  • Spre Aeroport/Băneasa: Piața Victoriei – Bulevardul Aviatorilor – Nicolae Caramfil – Bulevardul Aerogării
  • Spre Vest/Centru: Șoseaua București- Ploiești – Piața Montreal – Bulevardul Mărăști – Strada Turda – Podul Grant
  • Transport public: liniile STB care trec prin zonă (131, 331, 335, 205, 381) vor avea trasee modificate, iar Metrorex va introduce garnituri suplimentare dacă este nevoie.

Evenimente culturale și muzee deschise gratuit

Pentru cei care doresc să evite aglomerația paradei, mai multe muzee oferă acces gratuit:

  • Muzeul Național de Istorie a României: 09:00 – 17:00
  • Muzeul Hărților: 10:00 – 18:00
  • Muzeul Național de Artă al României: program complet cu expoziții temporare dedicate Zilei Naționale

Evenimente în alte orașe din țară

Alba Iulia

  • 11:00 – Marea Adunare Națională și primirea soliilor
  • 12:00 – Te Deum și focuri de artificii
  • 13:15 – Depunere de coroane la Monumentul Marii Uniri
  • 14:00 – Ceremonie militară pe Bulevardul 1 Decembrie 1918
  • 16:00 – Spectacol folcloric
  • 17:30 – Retragere cu torțe
  • 20:30 – Spectacol de artificii în Piața Cetății Alba Carolina

Constanța

  • 09:00 – Ceremonie la Monumentul Victoriei
  • 11:00 – 13:00 – Paradă militară pe Bulevardul Tomis

Brașov

  • 10:00 – Sărbătorire organizată de Uniunea Junilor, Piața Unirii
  • 12:00 – Ceremonial militar și religios pe B- dul Eroilor
  • 18:00 – Spectacol folcloric
  • 19:30 – Show de lasere

Craiova

  • 11:00 – Ceremonie militar- religioasă
  • 11:25 – Depuneri de coroane la statuia lui Alexandru Ioan Cuza
  • 11:35 – 12:00 – Defilarea detașamentelor (fără tehnică de luptă)
