Nicușor Dan, surpriză la aterizarea în Finlanda. Cine l-a așteptat pe aeroport

Nicușor Dan, surpriză la aterizarea în Finlanda. Cine l-a așteptat pe aeroport

B1.ro
18 dec. 2025, 19:35
Nicușor Dan, surpriză la aterizarea în Finlanda. Cine l-a așteptat pe aeroport
Sursa foto: Captura B1 TV
Cuprins
  1. Care au fost principalele subiecte ale discuțiilor avute de Nicușor Dan în Finlanda
  2. Scopul vizitei lui Nicușor Dan

Nicușor Dan a avut parte de o surpriză complet neașteptată la aterizarea în Finlanda. Pe lângă oficialii care l-au întâmpinat la coborârea din avion se numără și… Moș Crăciun. Întâlnirea cu personajul a fost surprinsă și postată chiar pe contul oficial de TikTok al președintelui României, care a părut extrem de încântât de surpriză.

Care au fost principalele subiecte ale discuțiilor avute de Nicușor Dan în Finlanda

Vizita lui Nicușor Dan în Finlanda a deputat cu un moment mai puțin formal. Președintele României a fost întâmpinat pe aeroport de nimeni altul decât Moș Crăciun, întâlnire care l-a bucurat vizibil pe oficial.

@nicusordanro A început turneul vizitelor bilaterale! Prima oprire: Helsinki, unde am participat la Summitul statelor UE de pe Flancul Estic și la întrevederi la nivel înalt cu oficiali finlandezi și reprezentanți ai mediului instituțional și industrial. #NicusorDan #romania #summit #UE #fyp ♬ original sound – Nicușor Dan

Surpriza a avut rolul de a-l destinde pe președintele țării, a cărei agendă din următoarele zile este una încărcată de întâlniri și discuții importante. Nicușor Dan a luat deja parte la discuții despre securitate și apărarea flancului estic al Uniunii Europene, precum și despre războiul dintre Rusia și Ucrainasituația din Ucraina. De asemenea, oficialul a avut întâlniri cu membrii comunității de români din Finlanda.

Scopul vizitei lui Nicușor Dan

Vizita lui Nicușor Dan în Finlanda a avut loc în contextul summitului de la Helsinki, la care au participat conducătorii a opt state din estul și nordul Europei. Este vorba liderii din Finlanda, Suedia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, România și Bulgaria, care au discutat despre improtanța consolidării apărării flancului estic al UE, aflat în proximitatea celei mai mari amenințări ale Europei: Rusia.

„Rusia rămâne o amenințare astăzi, mâine și în viitorul previzibil”, a declarat premierul finlandez Petteri Orpo, într-o conferință de presă, potrivit Observator News.

Într-un comunicat comun, liderii celor opt țări au cerut prioritizarea flancului estic al Uniunii Europene. Asta presupune consolidarea capacităților de luptă terestră, a apărării aeriene și antirachetă, a apărării împotriva dronelor, precum și protejarea frontierelor și a infrastructurii critice. Aceste schimbări la nivelul securității flancului estic se doresc atât la nivelul UE, cât și în colaborare cu NATO.

Tags:
