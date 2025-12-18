Nicușor Dan a avut parte de o surpriză complet neașteptată la aterizarea în Finlanda. Pe lângă oficialii care l-au întâmpinat la coborârea din avion se numără și… Moș Crăciun. Întâlnirea cu personajul a fost surprinsă și postată chiar pe contul oficial de TikTok al președintelui României, care a părut extrem de încântât de surpriză.
A început turneul vizitelor bilaterale! Prima oprire: Helsinki, unde am participat la Summitul statelor UE de pe Flancul Estic și la întrevederi la nivel înalt cu oficiali finlandezi și reprezentanți ai mediului instituțional și industrial.
Surpriza a avut rolul de a-l destinde pe președintele țării, a cărei agendă din următoarele zile este una încărcată de întâlniri și discuții importante. Nicușor Dan a luat deja parte la discuții despre securitate și apărarea flancului estic al Uniunii Europene, precum și despre războiul dintre Rusia și Ucrainasituația din Ucraina. De asemenea, oficialul a avut întâlniri cu membrii comunității de români din Finlanda.
Vizita lui Nicușor Dan în Finlanda a avut loc în contextul summitului de la Helsinki, la care au participat conducătorii a opt state din estul și nordul Europei. Este vorba liderii din Finlanda, Suedia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, România și Bulgaria, care au discutat despre improtanța consolidării apărării flancului estic al UE, aflat în proximitatea celei mai mari amenințări ale Europei: Rusia.
„Rusia rămâne o amenințare astăzi, mâine și în viitorul previzibil”, a declarat premierul finlandez Petteri Orpo, într-o conferință de presă, potrivit Observator News.
Într-un comunicat comun, liderii celor opt țări au cerut prioritizarea flancului estic al Uniunii Europene. Asta presupune consolidarea capacităților de luptă terestră, a apărării aeriene și antirachetă, a apărării împotriva dronelor, precum și protejarea frontierelor și a infrastructurii critice. Aceste schimbări la nivelul securității flancului estic se doresc atât la nivelul UE, cât și în colaborare cu NATO.