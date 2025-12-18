Nicușor Dan a avut parte de o surpriză complet neașteptată la aterizarea în Finlanda. Pe lângă oficialii care l-au întâmpinat la coborârea din avion se numără și… Moș Crăciun. Întâlnirea cu personajul a fost surprinsă și postată chiar pe contul oficial de TikTok al președintelui României, care a părut extrem de încântât de surpriză.

Care au fost principalele subiecte ale discuțiilor avute de Nicușor Dan în Finlanda

Vizita lui Nicușor Dan în Finlanda a deputat cu un moment mai puțin formal. Președintele României a fost întâmpinat pe aeroport de nimeni altul decât Moș Crăciun, întâlnire care l-a bucurat vizibil pe oficial.

A început turneul vizitelor bilaterale! Prima oprire: Helsinki, unde am participat la Summitul statelor UE de pe Flancul Estic și la întrevederi la nivel înalt cu oficiali finlandezi și reprezentanți ai mediului instituțional și industrial.

Surpriza a avut rolul de a-l destinde pe , a cărei agendă din următoarele zile este una încărcată de întâlniri și discuții importante. Nicușor Dan a luat deja parte la discuții despre securitate și apărarea flancului estic al Uniunii Europene, precum și despre războiul dintre Rusia și Ucrainasituația din Ucraina. De asemenea, oficialul a avut întâlniri cu membrii comunității de români din Finlanda.

Scopul vizitei lui Nicușor Dan

Vizita lui Nicușor Dan în Finlanda a avut loc în contextul summitului de la Helsinki, la care au participat conducătorii a opt state din estul și nordul Europei. Este vorba liderii din Finlanda, Suedia, Letonia, , Estonia, Polonia, România și Bulgaria, care au discutat despre improtanța consolidării apărării flancului estic al UE, aflat în proximitatea celei mai mari amenințări ale Europei: Rusia.

„Rusia rămâne o amenințare astăzi, mâine și în viitorul previzibil”, a declarat premierul finlandez Petteri Orpo, într-o conferință de presă, potrivit Observator News.

Într-un comunicat comun, liderii celor opt țări au cerut prioritizarea flancului estic al Uniunii Europene. Asta presupune consolidarea capacităților de luptă terestră, a apărării aeriene și antirachetă, a apărării împotriva dronelor, precum și protejarea frontierelor și a infrastructurii critice. Aceste schimbări la nivelul securității flancului estic se doresc atât la nivelul UE, cât și în colaborare cu NATO.