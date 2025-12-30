Bucureștenii sunt invitați în noaptea de Revelion să întâmpine anul 2026 în cadrul unui eveniment de amploare organizat în Piața Alba Iulia ( ) miercuri, 31 decembrie 2025, începând cu ora 19:00. Evenimentul reprezintă singurul Revelion în aer liber organizat în București în noaptea dintre ani.

Evenimentul va culmina, la miezul nopții, cu un spectacol multimedia complex, care va include:

jocuri de lumini și lasere,

artificii și efecte speciale,

concerte live susținute de artiști cunoscuți din muzica românească.

Ce artiști vor cânta în noaptea de Revelion

Line-up artiști:

AZUR – ora 20:00

3 Sud Est – ora 21:00

Spitalul de Urgență – ora 22:00

Arsenium (ex O-Zone) – ora 23:00

IRIS – ora 23:50 și după miezul nopții, de la 00:10

Evenimentul este conceput ca o sărbătoare pentru toate generațiile, îmbinând muzica live cu un concept vizual spectaculos, dedicat celebrării Anului Nou într-un cadru deschis și accesibil tuturor.

Intrarea este liberă.

Locație: Piața Alba Iulia

Data: 31 decembrie 2025

Ora: 19:00