Eveniment
Bucureștenii sunt invitați în noaptea de Revelion să întâmpine anul 2026 în cadrul unui eveniment de amploare organizat în Piața Alba Iulia (Sectorul 3) miercuri, 31 decembrie 2025, începând cu ora 19:00. Evenimentul reprezintă singurul Revelion în aer liber organizat în București în noaptea dintre ani.
Evenimentul va culmina, la miezul nopții, cu un spectacol multimedia complex, care va include:
Line-up artiști:
Evenimentul este conceput ca o sărbătoare pentru toate generațiile, îmbinând muzica live cu un concept vizual spectaculos, dedicat celebrării Anului Nou într-un cadru deschis și accesibil tuturor.
Intrarea este liberă.
Locație: Piața Alba Iulia
Data: 31 decembrie 2025
Ora: 19:00