Revelion 2026 în Piața Alba Iulia: Spectacole multimedia și concerte live. Acessul este gratuit

30 dec. 2025, 14:13
Revelion 2026 în Piața Alba Iulia: Spectacole multimedia și concerte live. Acessul este gratuit
Sursa foto: Primaria Sectorului 3/Facebook

Bucureștenii sunt invitați în noaptea de Revelion să întâmpine anul 2026 în cadrul unui eveniment de amploare organizat în Piața Alba Iulia (Sectorul 3) miercuri, 31 decembrie 2025, începând cu ora 19:00. Evenimentul reprezintă singurul Revelion în aer liber organizat în București în noaptea dintre ani.

Evenimentul va culmina, la miezul nopții, cu un spectacol multimedia complex, care va include:

  • jocuri de lumini și lasere,
  • artificii și efecte speciale,
  • concerte live susținute de artiști cunoscuți din muzica românească.

Ce artiști vor cânta în noaptea de Revelion

Line-up artiști:

  • AZUR – ora 20:00
  • 3 Sud Est – ora 21:00
  • Spitalul de Urgență – ora 22:00
  • Arsenium (ex O-Zone) – ora 23:00
  • IRIS – ora 23:50 și după miezul nopții, de la 00:10

Evenimentul este conceput ca o sărbătoare pentru toate generațiile, îmbinând muzica live cu un concept vizual spectaculos, dedicat celebrării Anului Nou într-un cadru deschis și accesibil tuturor.

Intrarea este liberă.

Locație: Piața Alba Iulia
Data: 31 decembrie 2025
Ora: 19:00

