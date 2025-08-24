B1 Inregistrari!
Accidentul în care au murit 4 tineri | „Șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii". S-au rostogolit circa 600 de metri. De ce au fost găsiți după 9 ore

Accidentul în care au murit 4 tineri | „Șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii”. S-au rostogolit circa 600 de metri. De ce au fost găsiți după 9 ore

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 20:22
Accidentul în care au murit 4 tineri | „Șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii”. S-au rostogolit circa 600 de metri. De ce au fost găsiți după 9 ore
Sursa foto: Captură video - Știrile Pro TV

Apar noi date despre tragicul accident produs sâmbătă în Argeș, în care au murit patru tineri, iar unul a fost grav rănit. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.

Cuprins

  • Ce se știe până acum despre accident
  • De ce victimele accidentului au fost găsite după 9 ore

Ce se știe până acum despre accident

La volan se afla un tânăr de 20 de ani, care își cumpărase mașina de teren cu doar trei zile în urmă, susțin mai multe surse. Mașina s-a prăbușit peste 600 de metri în golul alpin din Munții Iezer.

Din cei cinci tineri aflați în autoturism, numai unul, în vârstă de 21 de ani, a supraviețuit. El e internat acum în stare gravă la ATI, la Spitalul Județean Brașov.

„Supraviețuitorul, l-am întrebat și mi-a spus că șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii, a pierdut controlul volanului și s-au dus în râpă”, a declarat Cristian Toma, de la Salvamont Argeș, potrivit Știrilor Pro TV.

De ce victimele accidentului au fost găsite după 9 ore

Tinerii au fost găsiți după mai bine de 9 ore.

Câteva persoane au văzut de la distanță accidentul și au ajuns acolo abia după trei ore. Pentru că nu aveau semnal, a mai durat până au putut suna la 112, iar salvatorilor le-a mai luat încă o oră să ajungă și ei la fața locului.

Dintre cei care și-au pierdut viața, șoferul și una dintre fete, în vârsta de 23 de ani, erau logodiți. În mașină mai erau și un băiat de 21 de ani și o tânără de 20 de ani.

