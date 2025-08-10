B1 Inregistrari!
Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale

Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 18:52
Sursa foto simbol: Freepik

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a prezentat noi date centralizate privind situația copiilor cu un părinte sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.

Situația copiilor cu ambii părinți plecați în străinătate

Astfel, la finele lunii martie 2025, numărul total al copiilor care aveau ambii părinți plecați la muncă în străinătate era de 8.102, cu 28 mai mulți comparativ cu situația de la finele anului trecut, arată datele ANPDCA.

Dintre cei 8.102, un număr de 7.422 se aflau în îngrijirea rudelor de până la gradul IV, fără măsuri de protecție, restul fiind plasați la un asistent maternal, servicii de tip rezidențial, alte familii sau persoane.

Datele oficiale mai arată că 6.163 de copii proveneau din familii în care părintele unic susținător era plecat la muncă în străinătate, față de 6.367, la sfârșitul anului trecut. Dintre aceștia, 5.402 copii au rămas acasă în îngrijirea rudelor de până la gradul IV, fără măsură de protecție.

Situația copiilor cu unul dintre părinți la muncă în străinătate

Potrivit datelor citate de Agerpres, 38.949 de copii aveau un părinte plecat la muncă în străinătate (40.357, la 31 decembrie 2024), iar dintre aceștia 37.268 de copii erau în grija rudelor până la gradul IV, fără măsură de protecție.

În același timp, 910 copii se aflau în sistemul de protecție specială, cum ar fi în grija unui asistent maternal, în servicii de tip rezidențial sau la alte familii/persoane.

