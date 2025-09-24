UPDATE: Un adolescent de 17 ani este audiat de polițiști în legătura cu mesajele de amenințare trimise școlilor și spitalelor.

Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, a declarat că mesajul de miercuri „a fost trimis de pe aceeași adresă de mail de pe care au fost trimise și mesajele anterioare”, cele de duminică și luni. Noile e-mail-uri, însă, conțineau și fotografii. Pozele se pare că sunt de la un atac armat din Statele Unite.

„Din analizele efectuate de Poliția Română și de specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații, dar și alte instituții cu atribuții în domeniu, a reieșit foarte clar că mesajul este unul fals”, a insistat Drăgan la , punctând că, totuși, paza a fost întărită la școli și spitale: „Suntem în zona unităților școlare împreună cu Jandarmeria Română și cu alte instituții cu atribuții în domeniu”.

La rândul său, Daniel David, ministrul Educației, a declarat că nu se impune suspendarea cursurilor în școlile care au primit mesajul de amenințare.

„Informațiile trimise prin acest email reprezintă amenințări foarte grave. Este important să avem o atitudine de îngrijorare responsabilă, nu de panică. (…) Școlile au fost instruite să fie mai vigilente inclusiv prin aplicarea regulamentului de ordine interioară, iar directorii și diriginții, acolo unde simt că trebuie discutat și cu elevii și cu părinții, să facă acest lucru”, a explicat Daniel David, pentru

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Mai multe școli, grădinițe și spitale din București și din țară au primit din nou mesaje de amenințare, în contextul în care autorul trimise duminică și luni nici acum nu a fost prins. Potrivit unor surse, e-mail-urile date inițial au fost trimise din străinătate. Autoritățile s-au mobilizat pentru pază în jurul unităților respective.

Ce mesaje de amenințare au fost trimise școlilor și spitalelor

Un nou e-mail anonim care amenința cu un atac sângeros a ajuns din nou la sute de adrese ale instituțiilor de stat, informează . Autorul scrie în mesaj că până la finalul săptămânii va comite „un atac armat”, „un masacru în școli”.

Duminică și luni, un mesaj similar a ajuns la școli și spitale din București, dar și din județele Mureș, Prahova, Braşov şi Cluj.

Unul dintre mesajele expediate arăta astfel: „Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”.

Cum au reacționat autoritățile la mesajele de amenințare

Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Poliției Române, a declarat luni că mesajele de amenințare nu sunt reale, iar autoritățile îl caută acum pe autorul lor: „Din verificările noastre ale Poliției Române, împreună cu Serviciul Român de Informație, au reieșit elemente că acest mesaj este unul fals și că amenințarea nu va fi pusă în aplicare. Sunt mai multe piste cu privire la identitatea persoanei pe care colegii mei le au în acest moment”.

„Polițiștii și jandarmii sunt în zona acestor unități, de asemenea suntem în contact cu paznicii de la aceste unități, iar în situația în care colegii noștri, polițiștii sau jandarmii vor observa ceva suspect, cu siguranță vor fi luate măsuri legale. Avem pe itinerarii de patrulare toate aceste unități, suntem în zonă pentru a preveni orice potențial pericol”, a mai transmis Drăgan atunci.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Poliției Române i-a îndemnat pe români să rămână calmi și să nu se panicheze, insistând că amenințările din mesaje nu sunt reale.

Ministerul Sănătății a cerut inițial spitalelor publice și private să dispună de urgență măsuri preventive de siguranță.

Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a declarat mai apoi că au fost luate măsuri excepționale în spitale.

„Nu văd un pericol în momentul de față, dar monitorizăm situația pentru a ne asigura că totul este sub control”, a mai afirmat acesta, pentru

Iar Ministerul Educației a solicitat directorilor de școli să se asigure de respectarea cu stricteţe a regulilor de acces în unităţile de învăţământ, în colaborare cu autorităţile publice locale şi Poliția Locală.

„De asemenea, facem un apel către personalul din unităţile de învăţământ – directori, profesori – ca, dacă se impune, să comunice cu elevii şi părinţii, pentru a menţine în şcoală un climat de calm si echilibru”, a mai transmis Ministerul Educației, într-un comunicat.