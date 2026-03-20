Ziua și scumpirea. Șoferii din România au avut parte din nou de noi scumpiri la pompă, vineri dimineață. În doar 24 de ore, prețurile au crescut cu 15 până la 20 de bani pe litru, ceea ce a dus benzina standard peste pragul de 9 lei.

În același timp, motorina premium a depășit deja 10 lei/litru în unele stații, iar varianta standard se apropie rapid de acest nivel.

Creșterile vin pe fondul tensiunilor internaționale, după conflictul izbucnit în în urmă cu aproape trei săptămâni, care a influențat piața petrolului la nivel global.

Noi scumpiri la pompă: Cât costă carburanții în marile orașe din România

Diferențele de preț sunt minime între marile orașe, însă nivelul general este ridicat.

La o benzinărie din București, potrivit , prețurile au ajuns la:

motorină premium: 10,28 lei/l

motorină standard: 9,73 lei/l

benzină premium: 9,78 lei/l

benzină standard: 9,07 lei/l

În alte orașe importante din țară, situația este similară:

Preț motorină standard, vineri dimineața:

București – 9,73 lei

Cluj-Napoca – 9,67 lei

Timișoara – 9,73 lei

Brașov – 9,69 lei

Iași – 9,67 lei

Craiova – 9,73 lei

Cât mai costă un plin față de acum câteva săptămâni

Scumpirile se resimt puternic în bugetul șoferilor. Comparativ cu situația de acum trei săptămâni, un plin de motorină costă cu peste 70 de lei mai mult, iar un plin de benzină este mai scump cu aproximativ 50 de lei

Aceste creșteri rapide pun presiune atât pe consumatori, cât și pe transportatori.

În prezent, prețurile din România au depășit nivelul celor din state precum Spania, Bulgaria sau Ungaria, ceea ce îi determină pe mulți șoferi să caute alternative, inclusiv alimentarea peste graniță.

Noi scumpiri la pompă: Ce măsuri pregătește Guvernul pentru a opri scumpirile

Autoritățile iau în calcul mai multe variante pentru a limita creșterea prețurilor. Printre scenariile discutate se numără:

plafonarea prețurilor la pompă

restricționarea exporturilor de carburanți

alte intervenții directe în piață

În același timp, Executivul a decis majorarea sumei compensate din accize pentru transportatori, începând cu luna aprilie.

Pentru consumatorii obișnuiți, măsurile sunt încă analizate, iar o decizie finală nu a fost anunțată.

Se poate ajunge la 12 lei pe litru?

Unul dintre scenariile aflate pe masa autorităților indică posibilitatea ca prețul carburantului să urce până la 12 lei/litru.

În acest caz, este de așteptat o intervenție directă a statului pentru a tempera creșterile și a reduce impactul asupra populației.