Donald Trump susține că nu va trimite trupe terestre americane să lupte în . Dar, pe de altă parte, a adăugat, nici dacă ar face-o nu ar confirma acest lucru public.

Declarațiile năucitoare ale lui Donald Trump

nu vor trimite trupe militare în Iran, în cadrul unei eventuale operațiuni terestre. Donald Trump a făcut aceste declarați în fața jurnaliștilor de la . El a vorbit în timp ce o primea pe șefa guvernului japonez, Sanae Takaichi. În stilu-i caracteristic, a adăugat că în cazul în care ar lua o astfel de decizie nu ar confirma public.

„Nu, nu desfăşor trupe nicăieri. Dacă aş fi făcut asta, nu v-aş fi spus-o. Dar nu desfăşor trupe”, a afirmat Trump în faţa presei.

Nu este prima dată când are un astfel de comentariu pe tema din Orientul Mijlociu. Dar, ca aproape de fiecare dată, se arată inconsecvent. Anterior, într-o declaraţie din 2 martie, la două zile după ce a declanşat războiul, afirma că nu va ezita să trimită trupe americane în Iran. El preizat că va face acest lucru doar dacă va fi necesar.

Într-o altă discuţie cu presa, marţi, a fost întrebat dacă se teme de un nou Vietnam. Întrebarea a avut legătură cu o eventuală decizie de a desfășura trupe terestre pentru operațiuni militare împotriva Iranului. Răspunsul a fost: „Nu mă tem de nimic”.

Donald Trump analizează posibilitatea trimiterii de trupe

Agenţia Reuters a relatat că administraţia lui Donald Trump examinează desfăşurarea a mii de militari americani pentru a consolida operaţiunile împotriva Iranului. Agenția de presă a citat trei oficiali americani care sunt familiarizaţi cu chestiunea.

Iranul continuă să reziste la bombardamentele americane și israeliene în ciuda faptului că aproape întreaga conducere politică și militară i-a fost decimată. Regimul de la Teheran continuă, la rândul lor, represalii cu drone şi rachete asupra Israelului şi a intereselor americane din zonă.

Regimul iranian nu dă semne că pierde din putere și face loc unui regim filo-american, contrar aşteptărilor manifestate de Trump şi Benjamin Netanyahu. În aceste condiţii, nu se întrevede un sfârşit al războiului, iar ideea unei intervenţii terestre capătă contur. Americanii ar putea interveni sub pretextul unei operațiuni cu caracter limitat de securizare a Strâmtorii Ormuz.

Avion F-35 lovit de apărarea iraniană

Un avion de vânătoare F-35 american a fost lovit de apărarea antiaeriană a Iranului, potrivit a două surse familiarizate cu situaţia citate de CNN. Garda Revoluţionară Iraniană (IRGC) a revendicat avarierea avionului, potrivit Reuters. Garda a declarat într-un comunicat de presă. Avionul a aterizat de urgenţă la o bază aeriană americană din Orientul Mijlociu.

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a declarat că avionul se afla într-o misiune de luptă deasupra Iranului când a fost nevoit să aterizeze de urgență.

„Aeronava a aterizat în siguranţă, iar pilotul se află într-o stare stabilă. Acest incident este în curs de investigare”, a adăugat Hawkins.

Este pentru prima oară când Iranul loveşte o aeronavă americană în războiul care a început la sfârşitul lunii februarie. SUA şi Israelul utilizează avioane F-35 în acest conflict, un aparat de zbor care costă peste 100 de milioane de dolari.