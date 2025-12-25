B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul și au mers la mormântul lui Ceaușescu

Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul și au mers la mormântul lui Ceaușescu

Traian Avarvarei
25 dec. 2025, 15:58
Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul și au mers la mormântul lui Ceaușescu
Nostalgicii comunismului au mers la mormântul lui Ceaușescu. Sursa foto: Captură video - Digi24

Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul din București și au mers la mormântul lui Nicolae Ceaușescu. Aproximativ zece oameni s-au strâns, ca în fiecare an. Ei au venit cu flori și tablouri și au vorbit despre politică.

Ce au spus nostalgicii după Ceaușescu

Un fost vecin din comuna natală, Scornicești, a adus două tablouri, amintiri socialiste. Numai că la plecare le-a luat înapoi, ca să le reașeze acasă, pe pereți.

— Și tablourile astea, când le luați? În casă, unde le țineți?
— Le pun pe perete. Am mai multe. Am și casa lui, unde a copilărit…

Alți trei au venit cu coroane de flori, notează Digi24.

„Avem 50 de miliarde de lei deficit bugetar. Păi, în această situație, ce mai putem face? Industria este distrusă”, se aude printre cruci.

Poezii nu i-a mai recitat nimeni cu patos, dar unii au tremurat mulțumiți la poze.

Tags:
Citește și...
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Eveniment
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Eveniment
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani
Eveniment
Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani
Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată
Eveniment
Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată
O femeie a căzut într-o fântână de 15 metri în Vaslui, în prima zi de Crăciun
Eveniment
O femeie a căzut într-o fântână de 15 metri în Vaslui, în prima zi de Crăciun
Cum se sărbătorește Crăciunul în diferite țări: religie, cultură și restricții
Eveniment
Cum se sărbătorește Crăciunul în diferite țări: religie, cultură și restricții
Prima zi de Crăciun aduce ninsoare și viscol în mai multe regiuni din România
Eveniment
Prima zi de Crăciun aduce ninsoare și viscol în mai multe regiuni din România
Nicușor Dan: „Crăciunul ne amintește de acasă și de valorile care dau sens vieții”
Eveniment
Nicușor Dan: „Crăciunul ne amintește de acasă și de valorile care dau sens vieții”
Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de pace și speranță în prima liturghie de Crăciun
Eveniment
Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de pace și speranță în prima liturghie de Crăciun
Cristi Danileț, atac la Inspecția Judiciară. Fostul judecător acuză lipsa de reacție după dezvăluirile de la întâlnirea magistraților cu președintele
Eveniment
Cristi Danileț, atac la Inspecția Judiciară. Fostul judecător acuză lipsa de reacție după dezvăluirile de la întâlnirea magistraților cu președintele
Ultima oră
18:21 - Doliu în muzica populară: Ion Drăgan a murit chiar în ziua de Crăciun. Mesajul emoționant transmis de Jean Paler (VIDEO, FOTO)
18:07 - Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
17:47 - Cum a rămas Alexandra Ungureanu fără cântări de Revelion: „A fost un an mai ciudat și din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”
17:25 - Ce pensie are Cornel Dinu după o carieră de peste 40 de ani: „Ăsta-i un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
17:05 - Teo, despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”
16:45 - Elvira Deatcu și soțul ei au aruncat la gunoi cadourile de Crăciun ale copiilor. Cum a argumentat actrița
16:24 - Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
15:23 - Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani
14:52 - Oana Roman: „Dacă tot există pretenția de mese de bogați…”. Cu ce le-a atras atenția internauților
14:13 - Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată