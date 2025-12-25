Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul din București și au mers la mormântul lui Nicolae Ceaușescu. Aproximativ zece oameni s-au strâns, ca în fiecare an. Ei au venit cu flori și tablouri și au vorbit despre politică.

Ce au spus nostalgicii după Ceaușescu

Un fost vecin din comuna natală, Scornicești, a adus două tablouri, amintiri socialiste. Numai că la plecare le-a luat înapoi, ca să le reașeze acasă, pe pereți.

— Și tablourile astea, când le luați? În casă, unde le țineți?

— Le pun pe perete. Am mai multe. Am și casa lui, unde a copilărit…

Alți trei au venit cu coroane de flori, notează

„Avem 50 de miliarde de lei deficit bugetar. Păi, în această situație, ce mai putem face? Industria este distrusă”, se aude printre cruci.

Poezii nu i-a mai recitat nimeni cu patos, dar unii au tremurat mulțumiți la poze.