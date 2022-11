Noua investiție Agro-Est pentru performanțe în nutriția agricolă, ecologică sau clasică

La finalul lunii august, AEM Holding a demarat oficial începerea proiectului de construcție pentru ,,Unitate de ambalare și formulare fetilizanți foliari și bistimulatori”, o fabrică marca Agro-Est Muntenia SRL și susținută de AEM Holding, fond de investiții în agricultură.

Fabrica va produce fertilizanți și biostimulatori în sistem convențional dar și ecologic, va fi dotată cu echipamente de ultimă generație, un laborator modern și centru de analiză și testare. Pe această cale, va face tranziția de la distribuitor de inputuri agricole la și exportator în sectorul de inputuri.

„Vom produce atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Agricultura are nevoie de acest lucru acum mai mult ca oricând, având o criză a îngrășămintelor care pune în pericol producția agricolă europeană” ne spune Mihai Moraru, Fondator Agroest.

va deveni unic producător local de uree și azot lichid cu eliberare lentă în amestec sau biostimulatori cu aminoacizi certificați ecologic la nivel european. Fabrica țintește la export în maxim un an de la deschidere, iar, alături de echipele mixte din grupul AEM, își vor extinde distribuția prin intermediul listării în key accounts în zona de lanțuri de magazine de bricolaj și magazine mici, de proximitate.

Fabrica se află în Județul Buzău, în localitatea Movila Banului și va crea în prima fază 20 de locuri de muncă pentru comunitățile apropriate, contribuind extrem de mult la dezvoltarea rurală a județului Buzău. Îndeplinind cerințele legate de agricultură și de mediu, propuse de Comisia Europeană, fabrica va fi finalizată în luna noiembrie a acestui an. După finalizarea construcției, prima gamă produsă de AEM va fi destinată fermierilor români, mari sau mici, inclusiv celor care investesc în agricultura ecologică.

Totodată, ca parte din misiunea AEM Holding de sustenabilitate, Fabrica Agro-Est Muntenia va fi independentă energetic în vara anului 2023 pentru a deveni mai prietenoasă cu mediul înconjurător.

ISTORIC

În data de 1 iulie, Agro-Est Muntenia SRL și AEM Holding au anunțat publicul despre depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru construirea fabricii de ambalare și de formulare fetilizanți foliari și bistimulatori. După o perioadă lungă de evaluare, solicitarea a trecut cu brio etapa de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului (ANPM) Buzău privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător și construcția a fost demarată imediat.

„Am obținut autorizația de construcție și ne-am apucat de treabă. Termen de finalizare : 14 săptămâni plus încă 3 săptămâni pentru instalații. N-avem timp de pierdut, pentru ca o noua campanie agricola incepe in curand, in plina criza a ingrasamintelor” declară Mihai Moraru, Fondator Agro-Est Muntenia și AEM Holding.

DESPRE AGRO-EST MUNTENIA

AGRO-EST a fost înființată în 2009, iar în 2011 a finalizat investiția în prima platformă logistică și a înființat divizia de distribuție către fermierii din județul Buzău. Din 2012 până în 2017, compania și-a extins activitatea în județele Ialomița, Brăila, Vrancea, Călărași, Teleorman, Giurgiu, Tulcea, Olt, Prahova, Constanța, Dolj, Argeș, Galați, Vaslui și Bacău, iar în 2019, în zonele Bana și Moldova. De-a lungul anilor, AGRO-EST a achiziționat fermele Sunfield Farming (2015), Agrigreenmax (2018). A lansat platforma informațională Ecoferma (2020) și platforma Hectarul.ro (2021), a demarat investiția în fabrică, cu termen de finalizare in 2022. În 2021, s-a înființat AEM Holding.

În 2017, a avut loc prima gală AEM, la Brașov, transmisă în direct pe platformele de agricultură. Compania a sărbătorit 10 ani de existență prin Gala AEM 2018, la Alba Iulia. AGRO-EST Muntenia a a fost premiata în 2019 la Gala Oameni pentru Oameni, ca Promotor al Filantropiei – pentru proiectele sociale susținute și finanțate între 2017 și 2019. AGRO-EST a fost inclusă în topul companiilor europene cu dezvoltare susținută (2019).

De-a lungul timpului AGRO-EST a încheiat parteneriate cu Omex Agrifluids UK (2013), Hortifeeds Nutrel UK (2014), Plymag Spania și SPD Franța (2015), Intracorp UK (2016), Agronution Franța (2019), Tracegrow Finlanda și Abaxton Spania (2020), Adva Green Belgia, Compo Germania și Icechim – pentru centrul de cercetare (2021).

În 2021 au devenit parte din grupul de companii aparținând lui AEM HOLDING, fond de investiții în agricultură – care investește în toate marile ramuri din sector. AEM Holding este orientat pe zona de tehnologii, inovații, cercetare și ecologie. Împreună cu echipa Deloitte, AGRO-EST a început procesul de de integrare în AEM HOLDING începând cu iunie 2020. Depunerea documentelor și divizarea a fost finalizată în luna aprilie a anului 2021.

Ca parte integrată a lui AEM Holding, AGRO -EST MUNTENIA a înregistrat o expansiune pe mai multe ramuri inclusiv pe sectorul de hobby prin proiectul Hectarul.ro

HECTARUL.RO este un sub-brand al lui AGRO-EST MUNTENIA, dedicat target-ului de agricultură în regim „hobby” si micilor producatori. Hectarul se va axa pe vânzarea de semințe (toate culturile), erbicide, fungicide, insecticide, fertilizanți foliari și biostimulatori, aparate și tehnologie pentru grădină și livadă, produse pentru agricultură ecologică, mobilier si decoratiuni pentru casa si gradina, scule si unelte.