Lege nouă pentru câinii fără stăpân propusă în Parlament. Cum justifică inițiatorul măsura și de ce se opun organizațiile

Lege nouă pentru câinii fără stăpân propusă în Parlament. Cum justifică inițiatorul măsura și de ce se opun organizațiile

Iulia Petcu
09 dec. 2025, 11:11
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce prevede proiectul
  2. Cum ar funcționa asociațiile intercomunitare și adăposturile microregionale

Iniţiativa legislativă B616/2025, depusă de deputatul UDMR Konczei Csaba, reaprinde dezbaterea privind modul în care România gestionează câinii fără stăpân, în special în comunitățile mici. Proiectul propune soluții considerate sustenabile de către inițiator, însă criticii avertizează că măsurile pot genera efecte contrare celor declarate. Discuția a devenit rapid una polarizantă, în condițiile în care problema rămâne una sensibilă, iar presiunea publică este ridicată.

Ce prevede proiectul

Konczei Csaba explică faptul că demersul legislativ urmărește modificarea cadrului legal existent, astfel încât localitățile mici să poată gestiona într-un mod mai eficient și mai civilizat fenomenul câinilor fără stăpân. Parlamentarul subliniază că scopul central al proiectului este crearea posibilității ca mai multe unități administrativ-teritoriale să se asocieze și să administreze împreună adăposturi destinate câinilor comunitari, în condițiile în care presiunea financiară este prea mare pentru o singură comună.

El avertizează că numărul animalelor a crescut vizibil în multe localități, ajungând să reprezinte un risc pentru populație. Potrivit deputatului, costurile lunare de întreținere ale unui adăpost se ridică la aproximativ 100.000 de lei, sumă considerată imposibil de suportat individual de comunitățile mici. Tocmai de aceea, asocierea mai multor UAT-uri ar fi, în opinia sa, o soluție viabilă.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Konczei insistă asupra faptului că proiectul nu urmărește eliminarea animalelor, ci o gestionare responsabilă:

„Nu vrem să ucidem câinii! Vreau să clarific neînţelegerile apărute în jurul acestui proiect de lege: în multe localităţi mici, situaţia a devenit gravă. Câinii fără stăpân atacă copii, adulţi şi alte animale.

Soluţia o reprezintă adăposturile, dar costul lunar de întreţinere este undeva la 100.000 lei. O comună mică nu poate suporta singură această cheltuială uriaşă (…)

Esenţa proiectului de lege este ca mai multe localităţi să se poată asocia pentru un adăpost comun. Astfel, costurile se împart, iar animalele sunt luate de pe străzi în siguranţă.

Scopul proiectului este de a înfiinţa adăposturi (…) şi de a gestiona civilizat problema, nu eutanasierea”.

Cum ar funcționa asociațiile intercomunitare și adăposturile microregionale

Într-o declarație acordată Agerpres, deputatul a detaliat că proiectul creează baza legală necesară pentru ca UAT-urile să înființeze Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), prin care să administreze în mod eficient problema câinilor fără stăpân. Astfel, localitățile fără resurse suficiente ar putea împărți costurile și ar avea acces la adăposturi microregionale considerate mai rentabile.

Konczei a remarcat că reacțiile negative sunt numeroase și, în opinia lui, nejustificate, subliniind încă o dată că proiectul nu urmărește eutanasierea animalelor. El consideră că lipsa infrastructurii dedicate și resursele insuficiente sunt principalele cauze ale agravării situației, scrie capital.ro.

„Am văzut multe reacţii şi sincer să fiu, nu ştiu de ce se tem sau care este problema celor care se opun. Nu, noi nu vrem să ucidem câinii, dar vedem că locaţiile pentru câinii fără stăpâni sunt foarte puţine şi e foarte costisitor să le întreţii.

Din acest motiv nu fiecare UAT poate să pună în funcţiune un adăpost pentru câini comunitari. Şi de aceea încercăm, prin acest proiect, să introducem ca administraţiile teritoriale care nu au forţa financiară necesară de a face un adăpost pentru câini, să poată să înfiinţeze asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi să facă câte un adăpost microregional, pentru că ar fi mult mai rentabil, ar fi mai uşor şi costurile ar fi mai mici (…)

Vedem că sunt câini comunitari, problema nu este tratată ca lumea, ea există, deci trebuie să facem ceva în acest sens (…)

Ştim că este o temă foarte sensibilă şi nu este în favoarea unui deputat sau a unui factor de decizie, că sunt argumente pro şi contra, dar, oricum, de făcut trebuie făcut ceva”, a afirmat parlamentarul.

