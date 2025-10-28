În zona Cernobîl, voluntarii care îngrijesc câinii fără stăpân au descoperit animale cu blana albastră. Organizația „ ” a postat pe rețelele de socializare un videoclip care arată mai multe haite. Unele exemplare au blana parțial colorată în nuanțe albăstrui.

Ce mesaj a transmis organizația Dogs of Chernobyl

„Avem o experiență cu totul neobișnuită despre care trebuie să vorbim. Ne aflăm acum pe teren pentru a prinde câinii în vederea sterilizării și am dat peste trei câini complet albaștri. Nu știm exact ce se întâmplă. Localnicii ne-au întrebat de ce câinii sunt albaștri, pentru că săptămâna trecută nu erau așa.

Nu cunoaștem încă motivul, dar încercăm să îi prindem pentru a afla ce se petrece. Cel mai probabil au intrat în contact cu o substanță chimică. Par foarte activi și sănătoși, însă până în acest moment nu am reușit să îi capturăm”, se arată în mesajul postat pe pagina de Instagram.

Organizația, afiliată fundației non-profit Clean Futures Fund, îngrijește din 2017 aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere de circa 25 de kilometri pătrați. Echipa le oferă constant hrană și îngrijiri medicale. Acești câini provin din animalele de companie abandonate în 1986, după evacuarea locuitorilor în urma dezastrului nuclear de la Cernobîl.

Ce spun oamenii despre apariția câinilor cu blana albastră în zona Cernobîl

cu blana albastră din zona Cernobîl au stârnit un val de reacții emoționale pe rețelele sociale. Mii de oameni și-au exprimat compasiunea, spunând că imaginile cu animalele i-au făcut să plângă sau să-și dorească să le adopte. Mulți au cerut ca patrupedele să fie ajutate și investigate pentru a afla cauza exactă a colorației neobișnuite.

Unii utilizatori au venit cu ipoteze științifice, susținând că nuanța ar putea proveni din contactul cu substanțe chimice sau vopsele industriale. Alții au glumit, comparându-i cu personaje din filme sau seriale, însă majoritatea au fost impresionați de povestea acestor animale rezistente.