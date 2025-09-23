iPhone Air 2025: cât rezistă bateria comparativ cu modelele Pro (VIDEO)

Apple a prezentat iPhone Air drept , promițând o utilizare cursivă pe întreaga durată a zilei. Totuși, testele independente indică faptul că autonomia nu impresionează, mai ales în comparație cu versiunile Pro.

Pentru utilizatorii care caută un dispozitiv rafinat, dar și durabil, diferențele reale pot fi mai mari decât sugerează compania, ceea ce riscă să afecteze așteptările celor care folosesc telefonul intens.

Cât rezistă iPhone Air în testele independente

Conform , iPhone Air a rezistat 12 ore și 2 minute într-un scenariu tipic: navigare web pe conexiune 5G și ecran setat la 150 niți. În aceeași condiție, iPhone 17 standard a ținut 12 ore și 47 de minute, iPhone 17 Pro a rezistat 15 ore și 32 de minute, iar iPhone 17 Pro Max a durat 17 ore și 54 de minute.

Astfel, iPhone Air se apropie de modelul standard, dar rămâne cu aproape 48% în urmă față de Pro Max, ceea ce ridică semne de întrebare despre promisiunea unei „zile întregi” de utilizare.

Ce promite Apple și ce arată realitatea

Apple susține că iPhone Air este capabil să ofere până la 27 de ore de redare video, o cifră care la prima vedere sună suficient pentru o zi întreagă de utilizare. Modelul Pro Max, în schimb, este listat cu 39 de ore de autonomie video, diferența de 12 ore părând acceptabilă atunci când privești doar datele oficiale.

Totuși, aceste estimări sunt obținute în condiții de laborator, unde telefonul rulează un clip video repetitiv, cu setări optimizate pentru consum minim. Realitatea cotidiană arată complet diferit: aplicațiile de social media, apelurile video, navigarea pe internet prin rețele 5G sau sesiunile de gaming consumă mult mai multă energie decât simpla redare video. În plus, lipsa sistemului de răcire avansată de pe modelele Pro face ca procesorul A19 să fie limitat în performanță, ceea ce influențează și autonomia atunci când dispozitivul este solicitat.

Care sunt compromisurile ascunse în designul ultra-subțire

Pentru a obține designul subțire și elegant al iPhone Air, Apple a integrat o baterie de doar 3149 mAh și a renunțat la sistemul de răcire cu vapor chamber, disponibil pe modelele Pro. Această alegere are două efecte vizibile:

o autonomie mai scurtă, din cauza capacității reduse a bateriei,

o performanță moderată, întrucât procesorul A19, deși eficient, este limitat prin optimizări menite să prevină supraîncălzirea.

În condiții de utilizare obișnuită, telefonul își face treaba fără probleme, însă în scenarii solicitante ( jocuri, streaming prelungit sau multitasking intens) autonomia scade rapid, iar diferențele față de modelele Pro devin evidente.

Pentru cine este suficient iPhone Air

Pentru utilizatorii care își petrec ziua în principal cu apeluri, mesaje și navigare pe internet, iPhone Air poate oferi o autonomie satisfăcătoare. În combinație cu un powerbank, telefonul reușește să acopere fără probleme o zi întreagă de activitate.

În schimb, cei care obișnuiesc să filmeze frecvent, să editeze conținut sau să folosească aplicații solicitante vor descoperi rapid limitele acestui model. În aceste cazuri, iPhone 17 Pro Max devine opțiunea evidentă, diferența de aproape șase ore suplimentare de funcționare fiind un avantaj greu de trecut cu vederea pentru profesioniști sau pasionați de multimedia.

Merită sacrificiul eleganței pentru performanță

iPhone Air atrage atenția prin designul său elegant și minimalist, fiind vizibil mai subțire și mai ușor decât varianta Pro Max. Diferența de greutate și grosime se simte imediat, iar pentru cei care apreciază portabilitatea și confortul în utilizarea zilnică, acesta poate fi un argument decisiv. Totuși, atunci când discutăm despre autonomie și performanță în scenarii solicitante, balanța înclină clar în favoarea modelelor Pro.

În cele din urmă, alegerea depinde de prioritățile fiecărui utilizator:

Portabilitate și rafinament → iPhone Air, perfect pentru cei care caută un dispozitiv elegant, discret și suficient pentru activități obișnuite.

Putere și anduranță → iPhone 17 Pro Max, recomandat celor care vor să filmeze, să editeze sau să ruleze aplicații intensive fără grija bateriei.

Testele independente confirmă că iPhone Air nu este un produs slab, însă nici nu reușește să ofere experiența „pentru toată ziua” promisă de Apple.