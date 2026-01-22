Adrian Țuțuianu, președintele , își propune să ințieze un proiect legislativ menit să ducă la actualizarea și modificarea . În acest sens, a avut o întrevedere cu reprezentanții mai multor organizații civice.

Adrian Țuțuianu se întâlnește cu reprezentanții societății civile

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP) a avut, joi, o întrevedere cu reprezentanţii mai multor pe tema revizuirii legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu membrii Coaliţiei Cod Electoral ACUM! şi ai Coaliţiei Vot Corect. Potrivit unui comunicat de presă, discuțiile s-au centrat pe consolidarea integrităţii alegerilor.

Întâlnirea este prima dintr-un proces de consultare a societății civile și a altor actori relevanţi cu privire la îmbunătăţirea cadrului normativ al alegerilor şi modernizarea proceselor electorale. Scopul final urmărit este consolidarea sistemului democratic românesc. Aceasta în condițiile în care, potrivit șefului AEP, exerciţiul electoral din anii 2024-2025 a demonstrat că actualul cadru legislativ şi-a atins limitele.

„Experienţa anilor 2024 şi 2025 arată că sistemul nostru este rezilient, dar funcţionează la limita capacităţii administrative din cauza unui cadru legislativ fragmentat, reglementat de şapte acte normative principale. Revizuirea legislaţiei nu este o ambiţie instituţională, ci o necesitate practică pentru a asigura un consum responsabil de resurse şi pentru a recâştiga încrederea alegătorilor în integritatea proceselor electorale”, a declarat Adrian Ţuţuianu, potrivit comunicatului.

Prețedintele AEP a precizat că actuala legislaţie electorală este stufoasă şi neadaptată. Drept urmare, Autoritatea pregăteşte modificarea legilor organizării instituţiei, a finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale şi a referendumului. În acest sens au fost constituite mai multe grupuri de lucru.

Principalele teme abordate la întâlnire

În cadrul întrevederii dintre Adrian Țuțuianu și reprezentanții societății civile au fost abordate mai multe teme. S-a discutat despre priorităţile strategice referitoare la elaborarea unui cod electoral sau a unei legi-cadru care să stabilească reguli uniforme aplicabile tuturor tipurilor de alegeri. O altă temă a fost legată de creşterea gradului de transparenţă a finanțării partidelor şi a campaniilor electorale.

De asemenea, s-a vorbit despre consolidarea mecanismelor de monitorizare a veniturilor şi cheltuielilor formaţiunilor politice în activitatea curentă, dar și în perioada campaniei electorale. AEP are în vedere adoptarea normelor de aplicare a reglementărilor europene în domeniul publicităţii politice din mediul online.

Discuţiile au mai vizat extinderea capabilităţilor şi introducerea unor mijloace tehnologice moderne, inclusiv scanarea buletinelor de vot pentru consemnarea rezultatelor în timp real. Alte aspecte au în vedere transformarea instruirii experţilor electorali şi a operatorilor de calculator într-un proces sistemic şi permanent. Acest lucru ar duce la eficientizarea structurii instituţionale.

Adrian Țuțuianu vrea să continue seria întrevederilor

În urma acestei prime runde de discuții, s-a stabilit organizarea unei serii de întrevederi cu asociaţiile prezente. În cadrul viitoarelea consultări vor fi abordate propuneri concrete de revizuire a legislaţiei electorale pe temele propuse, menţionează AEP. Între participanții care au dat curs invitației șefului AEP, Adrian Țuțuianu, se numără, între alții:

Expert Forum;

Centrul pentru Inovare Publică;

Active Watch;

Code for Romania;

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

„Acest dialog face parte din invitaţia lansată de AEP către formaţiunile politice, structurile asociative ale aleşilor locali şi societatea civilă de a participa la un proces incluziv de consolidare a cadrului electoral din România”, se mai arată în comunicat.

La întâlnire au participat, din partea Autorităţii Electorale Permanente, vicepreşedinţii instituţiei, Vajda Zsombor şi Cosmin-Gabriel Popp, secretarul general, Dan Vlaicu, precum şi conducătorii principalelor compartimente de specialitate.