Cetățeni aflați în municipiul București pot apela gratuit un număr de telefon, în cazul în care întâmpină probleme din cauza condițiilor meteo.

Anunțul a fost făcut chiar de Primăria Capitalei, în contextul în care în ultimele 24 de ore vremea a făcut ravagii, atât în București, cât și în alte județe din țară.

Ce număr pot apela cetățenii în caz de dificultăți

Primăria Municipiului București a transmis că bucureștenii care au probleme din pricina vremii pot apela gratuit numărul de telefon 0800 800 868, acesta fiind disponibil non-stop.

„Primăria Municipiului București anunță că, urmare a emiterii codului roșu de ploi abundente pentru Capitală, toate structurile din subordinea municipalității sunt în alertă și pregătite să intervină acolo unde este nevoie.

Bucureștenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop. Sesizările sunt preluate în permanență de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă.

Primăria Municipiului București recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să manifeste prudență pe durata avertizării meteorologice”, au transmis

Vreme severă în mai multe județe din țară

Municipiul București și alte 42 de localități din 16 județe au fost afectate de Pompierii au intervenit, deoarece au avut loc mai multe incidente, din fericire neînregistrându-se victime omenești.

Școlile, grădinițele și unele universități din țară sunt închise din cauza vremii, în cursul zilei de miercuri. Totuși, se așteaptă ca cele cinci județe și Capitala să iasă de sub cod roșu miercuri, la ora 15:00.

Autoritățile au transmis populației să citească toate mesajele de avertisment pe care aceștia le trimit pe telefonul mobil și să nu stea, pe cât posibil, afară. Inclusiv, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat ca populația să nu se deplaseze pe timp de cod roșu decât dacă este imperios necesar.