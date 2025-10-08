Pompierii au intervenit după ploi în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti. Au fost înregistrate câteva incidente, dar nimeni nu a fost rănit. Miercuri, școlile sunt închise în mai multe județe și în București. Amintim că, până în ora 15.00, cinci județe din sud-estul țării și Capitala sunt .

Unde au intervenit pompierii după ploile abundente de marți noapte

Pompierii au intervenit după ploi în 42 de localităţi şi în Bucureşti.

„Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice s-au înregistrat efecte în 42 localități din 16 județe (AG, BR, BZ, CS, CT, CL, DB, GL, GR, IL, IF, OT, PH, TR, TL, VL) și municipiul București. Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 8 case, 2 anexe gospodărești, 38 curți, 9 imobile inundate, îndepărtarea unor elemente de construcție de la 6 imobile și degajarea a 46 copaci și a unui stâlp de electricitate, fiind avariate 24 autovehicule”, a transmis .

În Sectorul 4 dn București, de exemplu, un copac a căzut peste o mașină aflată în deplasare. Două persoane aflate în vehicul au refuzat transportul la spital.

În localitatea Armenis din judeţul Caraş-Severin, pe DN 6, mai multe roci s-au desprins de pe versanţi şi au lovit o mașină aflată în deplasare. Nimeni nu a fost rănit.

În municipiul Constanța, circulația autobuzelor CTB a fost suspendată. De asemenea, mai multe străzi au fost inundate și iar mai multe case au fost afectate. În Mangalia, autoritățile au scos utilajele pe străzi să evite inundarea caselor, după ce în unele zone apa a ajuns la jumătate de metru.

Din cauza vântului puternic, au fost suspendate manevrele în Portul Midia.

De altfel, în mai multe județe și în București pompierii au intervenit pentru a degaja copaci căzuți sau elemente de construcție desprinse și pentru a evacua apa din locuințe,.

Unde sunt închise școlile miercuri

Școlile sunt închise miercuri în Capitală și cele cinci județe vizate de codul roșu.

„Cred că este o decizie foarte bună, având în vedere că siguranța populației este prioritară și, în aceste momente dificile, transportul în comun fiind afectat de inundații, nu putem risca ca Bucureștiul să fie blocat, părinții să nu poată ajunge să-și ia copiii de la școală, în aceste perioade dificile”, , pentru B1 TV, Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

Și universitățile din Capitală au transmis că miercuri își țin cursurile online sau le vor recupera ulterior.

Care sunt județele vizate de codul roșu de ploi

Amintim că, până miercuri la ora 15.00, este în vigoare un cod roșu de ploi torenţiale şi abundente în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în Capitală. În aceste zone se pot înregistra izolat chiar și 120-140 de litri pe metrul pătrat.

Alte județe sunt sub cod portocaliu și galben de ploi: