Selen Osmanoglu
17 feb. 2026, 10:35
O carte antică despre împărații Romei devine bestseller în Marea Britanie după aproape 2.000 de ani
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Fascinația pentru Roma antică și succesul traducerii moderne
  2. Putere, scandal și relevanță contemporană

„Viețile Cezarilor”, textul istoric scris de Suetonius în urmă cu aproape două milenii, a intrat pe lista bestsellerurilor Sunday Times în Marea Britanie, marcând un succes rar pentru o lucrare clasică nonfiction. Cartea combină analiza politică, portretele psihologice și detalii intime despre primii împărați ai Romei, captând atenția cititorilor moderni. Iată despre ce este vorba!

Fascinația pentru Roma antică și succesul traducerii moderne

Lucrarea originală, scrisă în latină la începutul secolului al II-lea, a fost tradusă recent de istoricul britanic Tom Holland, cunoscut și ca co-prezentator al podcastului „The Rest Is History”. Această traducere accesibilă și captivantă a contribuit decisiv la popularitatea volumului, care reunește 12 biografii ale liderilor Romei, de la Julius Caesar până la primii 11 împărați romani, scrie Click.

Cartea oferă, de asemenea, mai mult decât o simplă relatare a evenimentelor politice: cititorii descoperă ambițiile, slăbiciunile și scandalurile personale ale conducătorilor romani. Holland explică de ce civilizația romană continuă să atragă: alfabetul englez provine din latină, iar influența Romei asupra structurii politice și culturale occidentale este încă vizibilă.

Putere, scandal și relevanță contemporană

„Viețile Cezarilor” se citește ca o rubrică mondenă din Antichitate, plină de detalii scandaloase, dar oferă și analize psihologice asupra conducerii imperiale. Holland subliniază și că transformarea Republicii Romane într-o conducere autocratică alimentează dezbateri despre democrație și riscurile autoritarismului chiar și astăzi.

Editorul Stuart Proffitt de la Penguin Press notează că, dacă ar fi existat liste de bestselleruri în Roma antică, cartea lui Suetonius ar fi fost cu siguranță printre cele mai vândute. Ascensiunea sa modernă a fost sprijinită și de media digitală: podcastul lui Holland despre Suetoniu a înregistrat 17,5 milioane de descărcări, aducând lucrarea în atenția unui public nou.

Chiar și după aproape două milenii, „Viețile Cezarilor” demonstrează că istoria și personajele puternice din Roma antică continuă să fascineze cititorii contemporani.

