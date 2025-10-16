B1 Inregistrari!
O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii

O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii

Traian Avarvarei
16 oct. 2025, 17:08
O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii
O copilă din Capitală e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția caută cadavrul. Sursă foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine a alertat autoritățile
  2. Ce spun sursele din anchetă

O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Alerta a fost dată de o rudă a femeii. Poliția Capitalei caută acum trupul ei.

Cine a alertat autoritățile

Alerta a fost dată de un nepot al femeii, speriat că aceasta nu mai e de găsit de câteva zile.

Bărbatul chiar a mers acasă la femeie și ar fi găsit-o acolo doar pe fiica ei, în vârstă de 13 ani, și câțiva prieteni, „făcând curățenie”. El a intrat la bănuieli și a sunat la 112.

La fața locului au ajuns rapid echipaje ale Poliției Capitalei și specialiști criminaliști, care au început cercetările.

Ce spun sursele din anchetă

Surse judiciare spun că femeia chiar e moartă, dar trupul ei încă nu a fost găsit.

„În prezent, polițiștii încearcă să stabilească locul unde s-ar putea afla cadavrul și verifică mai multe piste. Ancheta este în desfășurare și vom reveni cu detalii pe măsură ce speța se clarifică”, au transmis surse judiciare, pentru știripesurse.ro.

Acestea au mai precizat că deocamdată nu pot oferi mai multe informații pentru a nu periclita mersul anchetei.

Un nou caz de violență extremă s-a înregistrat și în comuna Vulcan, județul Brașov. Acolo, o femeie a fost ucisă cu brutalitate de iubitul său recidivist. Bărbatul și-ar fi atacat concubina cu un cuțit. În trecut, el fusese condamnat pentru tentativă de omor calificat și pentru alte fapte violente.

