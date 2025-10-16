O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Alerta a fost dată de o rudă a femeii. Poliția Capitalei caută acum trupul ei.

Cine a alertat autoritățile

Alerta a fost dată de un nepot al femeii, speriat că aceasta nu mai e de găsit de câteva zile.

Bărbatul chiar a mers acasă la femeie și ar fi găsit-o acolo doar pe fiica ei, în vârstă de 13 ani, și câțiva prieteni, „făcând curățenie”. El a intrat la bănuieli și a sunat la 112.

La fața locului au ajuns rapid echipaje ale și specialiști criminaliști, care au început cercetările.

Ce spun sursele din anchetă

Surse judiciare spun că femeia chiar e moartă, dar trupul ei încă nu a fost găsit.

„În prezent, polițiștii încearcă să stabilească locul unde s-ar putea afla cadavrul și verifică mai multe piste. Ancheta este în desfășurare și vom reveni cu detalii pe măsură ce speța se clarifică”, au transmis surse judiciare, pentru .

Acestea au mai precizat că deocamdată nu pot oferi mai multe informații pentru a nu periclita mersul anchetei.

