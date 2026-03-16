B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Selen Osmanoglu
16 mart. 2026, 10:11
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Aurul a fost aruncat din greșeală în timpul curățeniei
  2. Camionul cu gunoi, identificat înainte de incinerare
  3. „Ca și cum ai căuta acul în carul cu fân”
  4. Alte cazuri similare în lume

O familie din China a petrecut o noapte întreagă căutând prin aproximativ 10 tone de gunoi compactat pentru a recupera peste un kilogram de aur, lingouri și bijuterii, aruncate accidental. Valoarea totală a metalului prețios se ridică la aproximativ 217.000 de dolari, potrivit presei locale.

Aurul a fost aruncat din greșeală în timpul curățeniei

Incidentul a avut loc în Hengfeng County. O femeie adusese acasă aurul pe 8 martie, având intenția să îl vândă. În aceeași dimineață, sora ei mai mare a făcut curățenie în locuință și, fără să știe ce se află în pungă, a aruncat-o într-un tomberon din fața casei, conform Știrile ProTv.

Proprietara aurului și-a dat seama de greșeală abia în jurul orei 11:00. Ea a apelat imediat la poliție, iar autoritățile au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere.

Înregistrările au arătat că o mașină de salubritate ridicase deja gunoiul și îl transportase către o stație de procesare a deșeurilor.

Camionul cu gunoi, identificat înainte de incinerare

În aceeași după-amiază, familia s-a grăbit la stația de procesare a deșeurilor și a reușit să intercepteze trei camioane care urmau să intre în instalația de incinerare.

După ce femeia a explicat situația, șeful flotei a identificat al treilea camion ca fiind cel mai probabil cel în care ajunsese punga cu aur.

Poliția a intervenit pentru a facilita discuțiile cu conducerea instalației, iar departamentul de salubritate din Hengfeng County a organizat un spațiu separat unde încărcătura camionului putea fi descărcată pentru căutări.

„Ca și cum ai căuta acul în carul cu fân”

Peste 10 tone de deșeuri compactate au fost răsturnate pe un teren deschis. Opt membri ai familiei, echipați cu costume de protecție și lămpi frontale, au început să scotocească prin gunoi în jurul orei 19:00-20:00.

Femeia a descris experiența drept „căutarea acului în carul cu fân”, spunând că speranța că aurul se află în acel camion era practic singura lor șansă.

După o noapte întreagă de muncă, cu doar una sau două ore de odihnă înainte de răsărit, familia a reluat căutările.

Dimineața, după ce au răscolit aproximativ jumătate din grămada de gunoi, femeia a recunoscut coji de portocală și alte resturi provenite din propria locuință. Convinsă că sunt pe urmele pungii, familia și-a concentrat eforturile și, la scurt timp, a găsit aurul – punga fiind complet intactă.

Alte cazuri similare în lume

Femeia a declarat presei locale că între timp a vândut o parte din aur și că nu mai are curajul să păstreze o cantitate atât de mare acasă. Ea a mai spus că intenționează să ofere bannere comemorative polițiștilor și lucrătorilor din salubritate care au ajutat-o.

Un oficial al departamentului de salubritate din Hengfeng County a confirmat incidentul pe 12 martie și a precizat că sprijinirea locuitorilor pentru a reduce pierderile materiale face parte din responsabilitățile instituției.

Situații similare au mai avut loc și în alte țări. În Italia, luna trecută, poliția a ajutat un bărbat să recupereze 20 de lingouri de aur în valoare de aproximativ 142.000 de dolari, potrivit Reuters.

Mai mult, în Dubai, un bărbat a cerut ajutorul poliției după ce a aruncat accidental aur în valoare de aproximativ 50.000 de dirhami (13.600 de dolari), a relatat Khaleej Times.

Tags:
Citește și...
Cum să scapi de obiectele în exces? 7 lucruri pe care oamenii le adună în casă
Eveniment
Cum să scapi de obiectele în exces? 7 lucruri pe care oamenii le adună în casă
Polițistă la IPJ Ilfov, videochatistă în timpul liber. Cum a fost descoperită (VIDEO)
Eveniment
Polițistă la IPJ Ilfov, videochatistă în timpul liber. Cum a fost descoperită (VIDEO)
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Eveniment
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Eveniment
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
Eveniment
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
Eveniment
CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor
Eveniment
Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Eveniment
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Eveniment
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Eveniment
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Ultima oră
11:39 - Semnal de alarmă pe piața muncii! Aproape 30% dintre tineri sunt fără job, iar rata șomajului a ajuns la 6,3%
11:26 - Motreanu (PNL): PSD să spună direct dacă propune introducerea de noi taxe. Un lucru e clar – PSD oficializează colaborarea cu AUR, SOS și POT
11:25 - SONDAJ: Cum văd românii o posibilă reformă teritorial-administrativă. Dispar județele și se împarte România în regiuni? (GRAFICE)
11:21 - Cum să scapi de obiectele în exces? 7 lucruri pe care oamenii le adună în casă
10:58 - Polițistă la IPJ Ilfov, videochatistă în timpul liber. Cum a fost descoperită (VIDEO)
10:50 - Gina Pistol, despre provocările maternității. De ce i-a fost greu să se gândească la al doilea copil: „Este foarte stresant” (VIDEO)
10:42 - Trump susține că are „dreptul absolut” să reimpună taxe vamale după decizia Curții Supreme
10:18 - Bolojan, despre interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Replică pentru Olguța Vasilescu
10:06 - Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
09:47 - Cum explică Bolojan prețurile mari la curent: „Ani de zile am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi din energie”