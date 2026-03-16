O familie din China a petrecut o noapte întreagă căutând prin aproximativ 10 tone de gunoi compactat pentru a recupera peste un kilogram de aur, lingouri și , aruncate accidental. Valoarea totală a metalului prețios se ridică la aproximativ 217.000 de dolari, potrivit presei locale.

Aurul a fost aruncat din greșeală în timpul curățeniei

Incidentul a avut loc în Hengfeng County. O femeie adusese acasă aurul pe 8 martie, având intenția să îl vândă. În aceeași dimineață, sora ei mai mare a făcut curățenie în locuință și, fără să știe ce se află în pungă, a aruncat-o într-un tomberon din fața casei, conform Știrile ProTv.

Proprietara aurului și-a dat seama de greșeală abia în jurul orei 11:00. Ea a apelat imediat la poliție, iar autoritățile au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere.

Înregistrările au arătat că o mașină de salubritate ridicase deja gunoiul și îl transportase către o stație de procesare a deșeurilor.

Camionul cu gunoi, identificat înainte de incinerare

În aceeași după-amiază, familia s-a grăbit la stația de procesare a deșeurilor și a reușit să intercepteze trei camioane care urmau să intre în instalația de incinerare.

După ce femeia a explicat situația, șeful flotei a identificat al treilea camion ca fiind cel mai probabil cel în care ajunsese punga cu aur.

Poliția a intervenit pentru a facilita discuțiile cu conducerea instalației, iar departamentul de salubritate din Hengfeng County a organizat un spațiu separat unde încărcătura camionului putea fi descărcată pentru căutări.

„Ca și cum ai căuta acul în carul cu fân”

Peste 10 tone de deșeuri compactate au fost răsturnate pe un teren deschis. Opt membri ai familiei, echipați cu costume de protecție și lămpi frontale, au început să scotocească prin gunoi în jurul orei 19:00-20:00.

Femeia a descris experiența drept „căutarea acului în carul cu fân”, spunând că speranța că aurul se află în acel camion era practic singura lor șansă.

După o noapte întreagă de muncă, cu doar una sau două ore de odihnă înainte de răsărit, familia a reluat căutările.

Dimineața, după ce au răscolit aproximativ jumătate din grămada de gunoi, femeia a recunoscut coji de portocală și alte resturi provenite din propria locuință. Convinsă că sunt pe urmele pungii, familia și-a concentrat eforturile și, la scurt timp, a găsit aurul – punga fiind complet intactă.

Alte cazuri similare în lume

Femeia a declarat presei locale că între timp a vândut o parte din aur și că nu mai are curajul să păstreze o cantitate atât de mare acasă. Ea a mai spus că intenționează să ofere bannere comemorative polițiștilor și lucrătorilor din salubritate care au ajutat-o.

Un oficial al departamentului de salubritate din Hengfeng County a confirmat incidentul pe 12 martie și a precizat că sprijinirea locuitorilor pentru a reduce pierderile materiale face parte din responsabilitățile instituției.

Situații similare au mai avut loc și în alte țări. În Italia, luna trecută, poliția a ajutat un bărbat să recupereze 20 de lingouri de aur în valoare de aproximativ 142.000 de dolari, potrivit Reuters.

Mai mult, în Dubai, un bărbat a cerut ajutorul poliției după ce a aruncat accidental aur în valoare de aproximativ 50.000 de dirhami (13.600 de dolari), a relatat Khaleej Times.