O femeie a fost condamnată pentru crimă agravată după ce și-a otrăvit soțul cu fentanyl. Care a fost motivul crimei

Selen Osmanoglu
17 mart. 2026, 09:44
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14
Cuprins
  1. Motivul crimei
  2. Alte infracțiuni și tentativa de crimă anterioară
  3. Sentința și reacția familiei
  4. Dovezi și anchetă

Kouri Richins, din Utah, a fost găsită vinovată de crimă agravată după ce și-a otrăvit soțul, Eric Richins, cu o doză letală de fentanyl în martie 2022. Procesul a relevat că motivele ei erau financiare și legate de o relație extraconjugală, iar sentința este programată pentru 13 mai.

Motivul crimei

Procurorii au explicat că Richins avea datorii de 4,5 milioane de dolari și credea greșit că, odată ce soțul ei ar muri, va moșteni averea acestuia, estimată la peste 4 milioane de dolari. De asemenea, ar fi planificat un viitor alături de un bărbat cu care avea o relație secretă, conform The Guardian.

„Voia să-l părăsească pe Eric Richins, dar nu voia să renunțe la banii lui”, a declarat Brad Bloodworth, procuror în județul Summit County.

Richins a privit în podea și a respirat adânc în timp ce judecătorul a citit verdictul. Juriul a deliberat puțin sub trei ore, iar la final membrii familiilor ambelor părți au părăsit sala de judecată îmbrățișați și plângând.

Alte infracțiuni și tentativa de crimă anterioară

Pe lângă crimă agravată, Richins a fost găsită vinovată de alte infracțiuni, inclusiv tentativă de crimă, fals și solicitarea frauduloasă a unor beneficii de asigurare după moartea soțului.

Procurorii au precizat că ea încercase să-l otrăvească și anterior, de Ziua Îndrăgostiților, cu un sandviș cu fentanyl care l-a făcut să leșine.

Sentința și reacția familiei

Sentința pentru crimă agravată, care prevede între 25 de ani și închisoare pe viață, va fi pronunțată pe 13 mai, ziua în care Eric Richins ar fi împlinit 44 de ani.

„Sincer, simțim cu toții că suntem în șoc”, a spus Amy Richins, sora lui Eric. „Am obținut justiție pentru fratele meu.” Ea a adăugat că familia se poate concentra acum pe comemorarea acestuia și pe susținerea fiilor săi.

Dovezi și anchetă

Kouri Richins, agent imobiliar specializat în renovarea și revânzarea de locuințe, era adânc în datorii și deschisese mai multe polițe de viață pe numele soțului ei, fără știrea acestuia, cu beneficii totale de aproximativ 2 milioane de dolari.

Procurorii au prezentat juriului mesaje text între Richins și bărbatul cu care ar fi avut aventura, precum și istoricul de căutări de pe telefonul ei: „care este doza letală de fentanyl”, „închisori de lux pentru bogați în America” și „dacă cineva este otrăvit, cum se notează pe certificatul de deces”.

Brad Bloodworth a redat și o înregistrare a apelului 911 făcut de Richins în noaptea morții soțului ei: „Nu este «sunetul unei soții devenind văduvă». Este sunetul unei soții devenind păianjen negru (black widow)”, citând declarația de deschidere a apărării.

