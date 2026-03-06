B1 Inregistrari!
Bonus uriaș pentru tinerii care renunță la permisul de conducere. Ce țară europeană ajuns să fie copleșită de trafic

Iulia Petcu
06 mart. 2026, 12:14
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce oferă Malta bani tinerilor pentru a nu conduce
  2. Ce rol are imigrația în creșterea populației
  3. Ce condiții trebuie să respecte cei care acceptă bonusul

Guvernul Maltei a lansat o inițiativă neobișnuită pentru a reduce presiunea din trafic: tinerii pot primi până la 25.000 de euro dacă renunță la permisul de conducere timp de cinci ani. Măsura vine într-un context în care insula se confruntă cu o creștere accelerată a populației și cu o aglomerație tot mai dificil de gestionat pe drumuri.

De ce oferă Malta bani tinerilor pentru a nu conduce

Guvernul maltez propune acest bonus tuturor persoanelor cu vârsta de până la 30 de ani care acceptă să nu obțină permis de conducere în următorii cinci ani, scrie La Repubblica. Decizia vine pe fondul unei presiuni uriașe asupra infrastructurii rutiere, într-o țară unde numărul vehiculelor este foarte mare în raport cu suprafața disponibilă.

În prezent, pe insulă circulă aproximativ 457.000 de automobile, iar doar în ultimul trimestru al anului 2025 au fost înregistrate încă 3.754 de mașini noi. Deși numărul de vehicule nu pare excepțional raportat la populație, problema devine evidentă atunci când este analizată suprafața extrem de redusă a teritoriului.

Malta are doar 317 kilometri pătrați, iar creșterea demografică rapidă a transformat spațiul limitat într-o resursă tot mai disputată. În ultimul an, populația a crescut cu aproximativ 3,83%, iar densitatea locuitorilor a urcat spectaculos în ultimele două decenii. Dacă în urmă cu aproximativ douăzeci de ani erau 1.263 de locuitori pe kilometru pătrat, acum densitatea a ajuns la 1.766. În același timp, populația totală a crescut de la aproximativ 440.000 de persoane la aproape 550.000 într-un interval de zece ani.

Această creștere este legată mai ales de dezvoltarea economică accelerată, care atrage anual mii de lucrători străini în diferite sectoare.

Ce rol are imigrația în creșterea populației

În 2024, Malta a înregistrat cea mai mare rată de imigranți pe cap de locuitor din Uniunea Europeană, depășind state precum Cipru sau Luxemburg. Datele arată că populația rezidentă născută în străinătate a crescut cu aproximativ 266% în perioada 2011–2022, relatează Antena3.

Mulți lucrători, inclusiv din Bangladesh sau Siria, se angajează în restaurante, turism și construcții, domenii aflate într-o expansiune rapidă pe insulă. Deși o parte dintre acești muncitori părăsesc ulterior țara, prezența lor temporară contribuie la creșterea traficului și la presiunea asupra spațiului urban.

Ce condiții trebuie să respecte cei care acceptă bonusul

Programul prevede că persoanele care acceptă oferta nu pot conduce nici în Malta, nici în alte state, pe întreaga durată a celor cinci ani. În schimb, acestea pot utiliza gratuit transportul public, măsură care face parte din strategia guvernului pentru mobilitate mai sustenabilă.

Cei care încalcă regulile riscă o amendă de aproximativ 5.000 de euro și alte sancțiuni legale, potrivit regulilor stabilite de autorități.

După expirarea celor cinci ani, cei care doresc să conducă din nou trebuie să urmeze cel puțin cincisprezece ore de pregătire practică înainte de a reveni la volan.

