O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de trei ani să intre în mall-uri și în alte hipermarket-uri din oraș. Decizia aparține unei instanțe din Cluj.

Cuprins

Ce pedeapsă a primit femeia

Ce fapte a comis femeia

Ce pedeapsă a primit femeia

Ea a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare pentru furturi repetate de telefoane mobile. Pe lângă asta, a primit și o pedeapsă complementară, aceea de a nu mai avea voie să intre în și în alte hipermarket-uri din oraș vreme de trei ani.

Ce fapte a comis femeia

Ea a fost condamnată după ce, la începutul lunii septembrie a anului trecut, a furat un telefon mobil din buzunarul unei persoane aflate într-un magazin. Bunul nu a mai fost recuperat, scrie

La câteva zile distanță, ea a furat șapte de ultimă generație din două centre comerciale, cu ajutorul unor complici, prejudiciul depășind 28.000 lei. De data aceasta, telefoanele au fost recuperate.