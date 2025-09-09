B1 Inregistrari!
O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri timp de 3 ani. De ce a luat instanța această decizie

O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri timp de 3 ani. De ce a luat instanța această decizie

Traian Avarvarei
09 sept. 2025, 11:04
O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri timp de 3 ani. De ce a luat instanța această decizie
Sursa foto simbol: Pixabay

O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de trei ani să intre în mall-uri și în alte hipermarket-uri din oraș. Decizia aparține unei instanțe din Cluj.

Cuprins

  • Ce pedeapsă a primit femeia
  • Ce fapte a comis femeia

Ce pedeapsă a primit femeia

Ea a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare pentru furturi repetate de telefoane mobile. Pe lângă asta, a primit și o pedeapsă complementară, aceea de a nu mai avea voie să intre în mall-uri și în alte hipermarket-uri din oraș vreme de trei ani.

Ce fapte a comis femeia

Ea a fost condamnată după ce, la începutul lunii septembrie a anului trecut, a furat un telefon mobil din buzunarul unei persoane aflate într-un magazin. Bunul nu a mai fost recuperat, scrie Digi24.

La câteva zile distanță, ea a furat șapte telefoane de ultimă generație din două centre comerciale, cu ajutorul unor complici, prejudiciul depășind 28.000 lei. De data aceasta, telefoanele au fost recuperate.

