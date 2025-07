Oana Roman, uimită de prețurile din mall: „Mai scump ca la Cannes”. Cât a plătit pentru o cafea

a rămas uimită de din . Ea spune că totul este mai „scump ca la Cannes”, conform .

Cât a plătit pentru o cafea

Oana Roman s-a întors recent din vacanță din Franța și a avut parte de un șoc atunci când și-a cumpărat o cafea din România.

„Șocul întoarcerii în România. Un dublu espresso la mall, 22,5 lei, adică 4,5 euro, mai scump ca la Cannes”, a scris Oana Roman în mediul online.

În urmă cu un an, tot după o vacanță din Franța, Oana Roman s-a plâns de prețurile sandvișurilor.

„Vă spun astăzi povestea celui mai scump sandviș cu șuncă și cașcaval, 45 de lei, adică aproape 10 euro. Astăzi am făcut un experiment. M-am dus în locul unde știam că este cel mai scump sandviș cu șuncă și cașcaval din România. Este acest sandviș clasic franțuzesc, care ar trebui să fie cu șuncă și cașcaval Emmental, dar nu este așa. Nu este nici măcar cu cașcaval, este cu brânză topită care costă, probabil, un leu. Iar la Paris, am făcut o documentare, am căutat cel mai scump sandviș. Acesta este la Ritz și costă 15 euro”, a spus aceasta.

„Deci cu 5 euro mai scump decât acesta, iar un sandviș din acesta normal, în orice boulangerie, costă 5 euro. Cam ăsta este Bucureștiul, în Dorobanți. La Paris costă jumătate din cât costă la București… la salarii în România de două ori mai mici, probabil, decât în Franța”, a adăugat.