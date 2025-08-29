B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un tânăr a spart un magazin de telefoane și s-a lăudat pe internet. Ce a urmat

Un tânăr a spart un magazin de telefoane și s-a lăudat pe internet. Ce a urmat

Selen Osmanoglu
29 aug. 2025, 13:10
Un tânăr a spart un magazin de telefoane și s-a lăudat pe internet. Ce a urmat
Sursă foto: Pixabay

Un tânăr de 19 ani, din Alexandria, a spart geamul unui magazin cu o piatră și a furat mai multe telefoane mobile. Ulterior, într-un live pe TikTok, el a mărturisit ce a făcut.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Live pe TikTok

Ce s-a întâmplat

Un tânăr de 19 ani, din Alexandria, a fost reținut de polițiști, fiind cercetat în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Acesta este acuzat de faptul că pe 24 august, noaptea, a spart geamul unui magazin cu o piatră și a furat mai multe telefoane mobile, conform Adevărul.

„În urma sesizării, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Alexandria au efectuat cercetări sub supravegherea procurorului de caz, în urma cărora a fost identificată persoana bănuită. La data de 28 august a.c., în urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reținerii față de tânăr”, a transmis IPJ Teleorman.

Live pe TikTok

Tânărul de 19 ani a făcut live-uri pe TikTok și s-a lăudat că este în Germania. Acestea s-au întâmplat înainte să fie reținut de polițiști.

„Am spart un magazin de telefoane, la noi în oraș. Nu aveam unde să bag atâtea telefoane și le-am băgat în geacă. Sunt în Germania, vere, în Berlin. Nu mă duc vere la pușcărie. Am spart un magazin, aia e, mă cauta românii”, a declarat el în timp ce răspundea mesajelor care îi erau puse în direct.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Șofer de Bolt, bătut de un pasager. Care ar fi fost motivul
Eveniment
Șofer de Bolt, bătut de un pasager. Care ar fi fost motivul
De la o simplă răceală la tulburări neurologice. Despre ce este vorba
Eveniment
De la o simplă răceală la tulburări neurologice. Despre ce este vorba
Caz halucinant în Otopeni! Un bărbat l-ar fi ucis pe fiul iubitei sale și ar fi vrut să se sinucidă cu celălalt băiețel. Ce se întâmplă în acest moment
Eveniment
Caz halucinant în Otopeni! Un bărbat l-ar fi ucis pe fiul iubitei sale și ar fi vrut să se sinucidă cu celălalt băiețel. Ce se întâmplă în acest moment
Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan i-au nemulțumit pe primarii de comune și orașe mici. Aceștia intră, de vineri, în grevă
Eveniment
Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan i-au nemulțumit pe primarii de comune și orașe mici. Aceștia intră, de vineri, în grevă
Accident între două tramvaie în Timișoara. Trei persoane au fost rănite
Eveniment
Accident între două tramvaie în Timișoara. Trei persoane au fost rănite
A sunat la poliție, mințind că e răpită. Cum au acționat autoritățile
Eveniment
A sunat la poliție, mințind că e răpită. Cum au acționat autoritățile
Incendiu izbucnit la un majorat. Au fost evacuate aproximativ 70 de persoane
Eveniment
Incendiu izbucnit la un majorat. Au fost evacuate aproximativ 70 de persoane
Accidentat mortal, în timp ce traversa strada. Cum s-a petrecut incidentul
Eveniment
Accidentat mortal, în timp ce traversa strada. Cum s-a petrecut incidentul
Medic: „Ne ajută să ne păstrăm sănătatea”. Alimente care contribuie la o „întinerire” naturală
Eveniment
Medic: „Ne ajută să ne păstrăm sănătatea”. Alimente care contribuie la o „întinerire” naturală
Oferte speciale în stațiunile de la Marea Neagră. Începe programul „Litoralul pentru toți”
Eveniment
Oferte speciale în stațiunile de la Marea Neagră. Începe programul „Litoralul pentru toți”
Ultima oră
14:03 - Ana Maria Barnoschi a părăsit Kanal D după 14 ani de colaborare. Pe ce drum vrea să o apuce vedeta de televiziune
13:54 - Schimbare în divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Asul din mânecă cu care se laudă fostul campion
13:51 - Șofer de Bolt, bătut de un pasager. Care ar fi fost motivul
13:33 - De la o simplă răceală la tulburări neurologice. Despre ce este vorba
13:27 - Criză politică într-o importantă țară asiatică. Premierul a fost demis de Curtea Constituțională
13:04 - Semne de dezgheț în Familia Regală a Marii Britanii. Prințul Harry revine la Londra pe 8 septembrie
13:03 - Teo de la „Insula Iubirii” sare în apărarea Ellei, după ce concurenta a fost asaltată de critici. Ce a declarat ispita
12:37 - Gaza: 71 de palestinieni uciși, după intensificarea bombardamentelor
12:28 - Acuzații de corupție la vârful Coreei de Sud. Fosta primă-doamnă, acuzată pentru luare de mită
12:26 - Caz halucinant în Otopeni! Un bărbat l-ar fi ucis pe fiul iubitei sale și ar fi vrut să se sinucidă cu celălalt băiețel. Ce se întâmplă în acest moment