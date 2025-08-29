Un tânăr a spart un magazin de telefoane și s-a lăudat pe internet. Ce a urmat

Un de 19 ani, din , a spart geamul unui magazin cu o piatră și a furat mai multe telefoane mobile. Ulterior, într-un live pe TikTok, el a mărturisit ce a făcut.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Live pe TikTok

Ce s-a întâmplat

Un tânăr de 19 ani, din Alexandria, a fost reținut de polițiști, fiind cercetat în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Acesta este acuzat de faptul că pe 24 august, noaptea, a spart geamul unui magazin cu o piatră și a furat mai multe telefoane mobile, conform .

„În urma sesizării, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Alexandria au efectuat cercetări sub supravegherea procurorului de caz, în urma cărora a fost identificată persoana bănuită. La data de 28 august a.c., în urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reținerii față de tânăr”, a transmis IPJ Teleorman.

Live pe TikTok

Tânărul de 19 ani a făcut live-uri pe TikTok și s-a lăudat că este în Germania. Acestea s-au întâmplat înainte să fie reținut de polițiști.

„Am spart un magazin de telefoane, la noi în oraș. Nu aveam unde să bag atâtea telefoane și le-am băgat în geacă. Sunt în Germania, vere, în Berlin. Nu mă duc vere la pușcărie. Am spart un magazin, aia e, mă cauta românii”, a declarat el în timp ce răspundea mesajelor care îi erau puse în direct.