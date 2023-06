O femeie din Hârșova este acuzată că-și lovește băiețelul de 2 ani. Tatăl a cerut să-i fie încredințați copiii, dar instanța a decis ca micuții să ajungă tot la mamă

Un bărbat din Hârșova, județul Constanța, se luptă în instanță să obțină custodia copiilor, argumentând că mama lor nu-i îngrijește și chiar l-a bătut pe unul dintre ei. El are două anchete sociale la activ, ambele favorabile lui, certificat medico-legal care atestă că băiețelul lor a fost bătut de mamă, dar și declarațiile bonei, care confirmă acuzațiile lui. În ciuda dovezilor, Judecătoria Hârșova a încredințat copiii mamei. Bărbatul speră să aibă câștig de cauză la Curtea de Apel Constanța, care va judeca speța pe 15 iunie, informează

Un bărbat din Hârșova o acuză pe fosta parteneră că-și neglijează copiii și că l-a bătut pe unul dintre ei

Mihai Bădăruță are gemene de un an și un băiat de doi ani cu Simona B., cu care a avut o relație patru ani. El deține o firmă de construcții în Danemarca și câștiga suficienți de mulți încât să angajeze o bonă care s-o ajute pe femeie. Numai că, susține acesta, Simona B. tot nu avea grijă de copii, ba chiar l-a lovit pe băiețel.

Bărbatul a renunțat să mai plece în Danemarca pentru a avea grijă de copii, dar până acum instanța nu i-a fost favorabilă, așa încât micuții să ajungă la el.

„Am martori, chiar și bona a declarat că l-a agresat pe băiat, am certificat medico-legal”

„Copilul se trezește noaptea plângând, spunând ”mami, nu mai da”. Am încercat să ne despărțim amiabil, copiii să rămână la mine, și ea să îi poată vizita oricând vrea. Însă cu toate că am mesaje în care îmi spune că nu îi pasă de copii, ea nu vrea se renunțe la ei probabil ca să îmi facă rău.

A fost ziua fetițelor și nici măcar nu a venit la ele, invocând că nu am vrut să i le dau. Eu i-am propus să vină și să stea cu ele oricând vrea, însă nu a vrut.

Am martori, chiar și bona a declarat că l-a agresat pe băiat, am certificat medico-legal. Sunt două anchete sociale care îmi sunt favorabile că pot să cresc copiii, însă judecătorii au decis că minorii trebuie să trăiască alături de mamă.

Sper ca la apel să se schimbe decizia și copiii să rămână la mine. Nu vreau să crească copiii fără mamă, sunt de acord să vină să îi vadă când vrea, însă consider că nu poate să îi crească singură” a declarat Mihai Bădăruță, pentru Replica de Constanța.

La un moment dat, femeia a chemat Poliția, reclamând că nu-și poate lua copiii de la Mihai Bădăruță. Însă în procesul verbal completat de agenți se specifică declarația bonei, care spune că Mihai Bădăruță, împreună cu copiii au fost goniți de către B. Simona. Mai mult decât atât, în același proces verbal se menționează și declarația copilului de 2 ani care spune că mama lui l-a lovit în cap.

Judecătoria Hârșova a încredințat, însă, copiii tot la mamă. Mihai Bădăruță a atacat decizia și speră ca la Curtea de Apel Constanța să obțină un verdict favorabil. Cazul va fi judecat pe 15 iunie.

Replica de Constanța publică și un material video în care băiatul plânge și scâncește, pentru că nu vrea să fie dus la mama lui. Clipul și documentele pot fi văzute .