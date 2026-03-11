O femeie din Satu Mare susține că mascații au descins din greșeală în apartamentul în care locuiește cu chirie alături de fiica sa, însă Poliția neagă eroarea și afirmă că intervenția a avut loc legal.

Percheziții pentru trafic de droguri

Întreaga desfășurare de forțe a avut loc în data de 10 martie, când polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii , au organizat o acțiune de amploare. Aceștia au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului, într-o anchetă care vizează infracțiunea de trafic de droguri de mare risc.

Mandatele au fost emise de un judecător de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare, vizând trei locații diferite. Conform datelor oficiale, descinderile au avut loc în locuințe care figurează în bazele de date ale Poliției Române că aparținând unor persoane vizate direct în dosar sau unor membri ai familiilor acestora. Anchetatorii au subliniat că, potrivit informațiilor strânse pe parcursul investigației, una dintre locații ar fi fost utilizată ca punct de distribuție a drogurilor pe piața.

De ce a fost vizată o femeie din Satu Mare

În urma acuzațiilor apărute în spațiul public, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a transmis un comunicat prin care respinge ideea de greșeală. Reprezentanții legii spun că adresa nu fost greșită, deoarece pentru acea locuință fusese emis un mandat de percheziție valid.

Situația a devenit tensionată deoarece, la adresa respectivă, se afla o femeie care locuiește acolo în baza unui contract de închiriere. Totuși, polițiștii au precizat că aceasta nu era înregistrată cu forme legale la acea adresă, motiv pentru care imobilul apărea în evidențe ca fiind în continuare legat de persoanele suspectate în dosarul de trafic de substanțe interzise.

Cum s-au comportat mascații în timpul intervenție

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au ținut să facă precizări clare și cu privire la modul în care s-a desfășurat intervenția propriu-zisă. Aceștia afirmă că pătrunderea în imobil s-a făcut respectând strict toate procedurile legale, fără a se folosi forța și fără a produce pagube materiale locuinței. Poliția a vrut să clarifice faptul că prezența trupelor de intervenție specială este o procedură standard în cazurile de mare risc.

De asemenea, în timpul percheziției, femeia a fost informată despre dreptul de a fi asistată de un avocat, însă poliția susține că aceasta nu a solicitat prezența unuia. Autoritățile subliniază că pe tot parcursul activităților a fost respectat principiul prezumției de nevinovăție, iar persoanele aflate la locație au beneficiat de toate drepturile și garanțiile legale, scrie .