O femeie din Sfântu Gheorghe a absolvit facultatea la 73 de ani. Ce studii a urmat

Maria Movilă are 73 de ani și a finalizat studiile la specializarea Ingineria Mediului, din cadrul extensiei din Sfântu Gheorghe a Universității Babeș–Bolyai. Ea spune că a fost ei din să fie de facultate, conform .

Vis împlinit

A terminat liceul în 1973, la 18 ani, însă s-a oprit aici. Visul femeii a fost spulberat de responsabilitățile din viața de zi cu zi. Acum, 52 de ani mai târziu, Maria a reușit să înceapă, dar și să termine o facultate.

„Am terminat liceul în 1973, atunci nu exista informatică sau prezentări PowerPoint. Am avut mult de recuperat și am trecut prin probleme de sănătate, dar colegii și profesorii m-au susținut”, a povestit Maria pentru We Radio Sfântu Gheorghe, citat de Adevărul.

Maria a avut o carieră în tehnica dentară și a lucrat ani întregi pentru comunitate. Ulterior, pentru a-și îndeplini un alt vis, s-a înscris la facultatea. Ea își dorea înființarea unei asociații pentru protecția mediului.

Anii de facultate nu au fost ușori, însă Maria a avut determinare și curaj.

„În anul III am avut multe probleme: mi-am rupt o mână, iar cealaltă mi-a fost accidentată de un container de haine second-hand de la Caritas – mi-a zdrobit degetele. Voiam să-mi îngheț studiile. Dar profesorii nu m-au lăsat, colegii m-au susținut, iar la sfatul unui medic am început exerciții de relaxare pentru gestionarea stresului. Asta m-a ajutat să mă adun în două săptămâni și să avansez rapid și cu lucrarea de licență, care e despre relația dintre oameni și urși, și cum pot fi gestionate conflictele dintre ei”, a spus ea.

„Spăl vasele și părul cu apă de ploaie, folosesc apa uzată la toaletă, reciclez, am grijă de animale. Acum știu și ce legi pot invoca când e vorba de protejarea mediului. Cunoștințele dobândite la facultate îmi vor fi de mare folos”, a adăugat ea.

După toate acestea, Maria Movilă se pregătește acum să-și susțină ultimul pas înainte de a-și înființa propria asociație de mediu.