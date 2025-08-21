O femeie însărcinată a fost ucisă de propriul iubit și îngropată în curtea casei

Un tânăr din Massachusetts, , și-a ucis iubita însărcinată și a îngropat-o în curtea bunicii sale. În ziua dispariției tinerei, ea îi lăsase un mesaj surorii.

Gregory Groom, în vârstă de 22 de ani, a fost prezentat miercuri în fața instanței din Taunton District Court.

Acest lucru s-a întâmplat la doar o zi după ce anchetatorii au descoperit trupul lui Kylee Monteiro, de 18 ani, în spatele unei magazii de pe proprietatea din Rehoboth unde locuia împreună cu bunicii săi, scrie WCVB, citat de

Monteiro era însărcinată în 11 săptămâni și fusese dată dispărută începând cu 7 august. În aceeași zi, fata i-a trimis surorii sale un mesaj.

Ultimul mesaj al tinerei a fost: „M-a trântit la pământ, mi-a tras de păr și m-a strangulat. Telefonul meu are 4% baterie. Dacă mor, a fost Greg”.

A doua zi, cel care a alertat autoritățile a fost chiar criminalul, Groom. El a spus că iubita sa venise la el acasă și că, după o ceartă, a plecat.

Minciuna n-a ținut însă. Pe măsură ce ancheta a avansat, tânărul a devenit principalul suspect.

Poliția a anunțat că urmează o percheziție pe proprietatea bunicilor. Acela a fost moment în care Groom ar fi cedat. El ar fi mărturisit .

Groom a recunoscut că a ucis-o pe Monteiro cu un cuțit de bucătărie, apoi i-a târât trupul în pădure și a îngropat-o la o adâncime de aproximativ 1,5 metri. Trupul neînsuflețit a fost găsit la circa 18 metri de locul unde ar fi avut loc agresiunea.

În ciuda declarațiilor, Groom a pledat nevinovat. Nu este clar, deocamdată, dacă sarcina tinerei era rezultatul relației cu acesta.

Ancheta este în curs de desfășurare. Polițiștii continuă cercetările pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat.