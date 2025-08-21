B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O femeie însărcinată a fost ucisă de propriul iubit și îngropată în curtea casei

O femeie însărcinată a fost ucisă de propriul iubit și îngropată în curtea casei

Selen Osmanoglu
21 aug. 2025, 11:36
O femeie însărcinată a fost ucisă de propriul iubit și îngropată în curtea casei
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14

Un tânăr din Massachusetts, SUA, și-a ucis iubita însărcinată și a îngropat-o în curtea bunicii sale. În ziua dispariției tinerei, ea îi lăsase un mesaj surorii.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce scria în mesaj
  • Mărturisiri

Ce s-a întâmplat

Gregory Groom, în vârstă de 22 de ani, a fost prezentat miercuri în fața instanței din Taunton District Court.

Acest lucru s-a întâmplat la doar o zi după ce anchetatorii au descoperit trupul lui Kylee Monteiro, de 18 ani, în spatele unei magazii de pe proprietatea din Rehoboth unde locuia împreună cu bunicii săi, scrie WCVB, citat de Știrile ProTv.

Monteiro era însărcinată în 11 săptămâni și fusese dată dispărută începând cu 7 august. În aceeași zi, fata i-a trimis surorii sale un mesaj.

Ce scria în mesaj

Ultimul mesaj al tinerei a fost: „M-a trântit la pământ, mi-a tras de păr și m-a strangulat. Telefonul meu are 4% baterie. Dacă mor, a fost Greg”.

A doua zi, cel care a alertat autoritățile a fost chiar criminalul, Groom. El a spus că iubita sa venise la el acasă și că, după o ceartă, a plecat.

Minciuna n-a ținut însă. Pe măsură ce ancheta a avansat, tânărul a devenit principalul suspect.

Mărturisiri

Poliția a anunțat că urmează o percheziție pe proprietatea bunicilor. Acela a fost moment în care Groom ar fi cedat. El ar fi mărturisit crima.

Groom a recunoscut că a ucis-o pe Monteiro cu un cuțit de bucătărie, apoi i-a târât trupul în pădure și a îngropat-o la o adâncime de aproximativ 1,5 metri. Trupul neînsuflețit a fost găsit la circa 18 metri de locul unde ar fi avut loc agresiunea.

În ciuda declarațiilor, Groom a pledat nevinovat. Nu este clar, deocamdată, dacă sarcina tinerei era rezultatul relației cu acesta.

Ancheta este în curs de desfășurare. Polițiștii continuă cercetările pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Când jocul devine pauza ta preferată – 32Roșu, cazinoul online care îți oferă distracție cu sens
Eveniment
Când jocul devine pauza ta preferată – 32Roșu, cazinoul online care îți oferă distracție cu sens
Aluatul de clătite perfect există! Iată câteva trucuri de la marii bucătari francezi
Eveniment
Aluatul de clătite perfect există! Iată câteva trucuri de la marii bucătari francezi
Conceptul european – Orașul de 15 minute: cât de aproape este Bucureștiul de acest ideal urban?
Eveniment
Conceptul european – Orașul de 15 minute: cât de aproape este Bucureștiul de acest ideal urban?
Cinci bărbați reținuți, după un conflict violent. S-au dat jos dintr-o mașină și s-au luat la bătaie
Eveniment
Cinci bărbați reținuți, după un conflict violent. S-au dat jos dintr-o mașină și s-au luat la bătaie
Un șofer a încercat să dea mită unui polițist după ce a trecut pe roșu. Câți bani a oferit și cum a reacționat agentul
Eveniment
Un șofer a încercat să dea mită unui polițist după ce a trecut pe roșu. Câți bani a oferit și cum a reacționat agentul
Un nou cutremur în zona seismică Buzău-Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul
Eveniment
Un nou cutremur în zona seismică Buzău-Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul
Polițiștii n-au voie să fotografieze documente cu telefonul personal. Precizările autorităților
Eveniment
Polițiștii n-au voie să fotografieze documente cu telefonul personal. Precizările autorităților
Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani. Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia
Eveniment
Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani. Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia
Experții în horticultură au explicat care sunt cele mai bune ore pentru a uda plantele din curte
Eveniment
Experții în horticultură au explicat care sunt cele mai bune ore pentru a uda plantele din curte
Bărbat reținut, după ce a ucis un câine. Ce a transmis poliția
Eveniment
Bărbat reținut, după ce a ucis un câine. Ce a transmis poliția
Ultima oră
13:29 - Când jocul devine pauza ta preferată – 32Roșu, cazinoul online care îți oferă distracție cu sens
13:13 - Ella și ispita Teo de la „Insula Iubirii” au avut parte de primele neînțelegeri, după prima noapte petrecută împreună. Ce conversație au avut aceștia
13:09 - Aluatul de clătite perfect există! Iată câteva trucuri de la marii bucătari francezi
13:07 - Conceptul european – Orașul de 15 minute: cât de aproape este Bucureștiul de acest ideal urban?
12:55 - PNL Sector 3 cere transparență. Suspiciuni de folosire a banilor publici pentru un drum privat. Mesajul lui Andrei Baciu
12:44 - Addiko Bank intră pe piața competitivă a bankingului digital din România. Credite disponibile exclusiv prin aplicație
12:40 - Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de la cununia civilă. Ce a postat actrița pe rețelele de socializare
12:38 - Cinci bărbați reținuți, după un conflict violent. S-au dat jos dintr-o mașină și s-au luat la bătaie
12:08 - Stelian Bujduveanu, despre problema apei calde, în București: „Astăzi, ar trebui să fie rezolvată problema”
12:04 - Un șofer a încercat să dea mită unui polițist după ce a trecut pe roșu. Câți bani a oferit și cum a reacționat agentul