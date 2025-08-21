Statele Unite ar putea trimite avioane militare de ultimă generație, la Constanța, ca parte a garanțiilor de securitate acordate Ucrainei. Liderii europeni i-au solicitat lui să ia în considerare această opțiune.

Cuprins:

Ce solicitare au făcut liderii europeni

Ce mai prevede propunerea de garantare a păcii în Ucraina

Rusia nu acceptă desfășurarea trupelor occidentale

Ce solicitare au făcut liderii europeni

Mai mulți lideri europeni i-au cerut lui Donald Trump să trimită avioane de vânătoare în România, în contextul acordării garanțiilor de pace pentru Ucraina, relatează publicația britanică The Times. Aparatele F-35 ar urma să fie campate la baza militară de la Mihail Kogălniceanu care va fi extinsă și va deveni cea mai mare din cadrul .

Donald Trump a respins ideea trimiterii trupelor americane în Ucraina, pentru a-i garanta pacea. Însă a afirmat că este dispus să ofere sprijin „aerian” ca parte a garanțiilor de securitate promise.

După întâlnirea de la Casa Albă, la care au participat președintele Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, oficialii militari de rang înalt s-au reunit pentru a analiza logistica sprijinului american.

În prezent, NATO desfășoară misiuni de poliție aeriană deasupra Mării Negre, având ca bază unitatea militară de la Mihail Kogălniceanu din România. Aceasta a fost un hub al forțelor americane în războiul din Irak și este văzută drept cea mai potrivită locație pentru găzduirea avioanelor americane.

Ce mai prevede propunerea de garantare a păcii

Pe lângă avioanele F-35, aliații europeni cer garanții pentru accesul la la sateliții americani pentru GPS și recunoaștere în Ucraina, scrie cotidianul britanic. Aceștia solicită și un angajament, din partea SUA, pentru livrarea de rachete Patriot și NASAMS, necesare Ucrainei pentru a face față atacurilor rusești. De asemenea, o altă solicitare vizează permisiunea de a folosi avioane de spionaj deasupra Mării Negre.

De altfel, potrivit The Times, forțele aeriene britanice au efectuat misiuni de recunoaștere cu avioane Rivet Joint încă din primele zile ale războiului. Aceste aeronave, produse de Boeing, nu pot zbura decât cu permisiunea Washingtonului.

Tot ca parte a garanțiilor de securitate, Marea Britanie s-a declarat pregătită să trimită avioane de vânătoare Typhoon în vestul Ucrainei și o brigadă formată din 3.000-5.000 de soldați pentru instruirea armatei ucrainene. De asemenea, și alte țări, Franța, Canada și Australia iau în calcul, la rândul lor, trimiterea de trupe în vestul Ucrainei.

Rusia nu acceptă desfășurarea trupelor occidentale

respinge desfășurarea de trupe occidentale în Ucraina. Ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat că Moscova și Beijingul ar trebui să aibă drept de veto asupra sprijinului militar oferit Ucrainei. El a afirmat că propunerile NATO privind garanțiile de securitate reprezintă „o cale ce nu duce nicăieri”.

Lavrov a afirmat că garanțiile de securitate discutate la Istanbul în 2022 între Rusia și Ucraina sunt un „exemplu foarte bun” al formulei pe care Kremlinul ar accepta-o. Potrivit acestor propuneri, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – China, Rusia, Statele Unite, Marea Britanie și Franța – ar avea fiecare dreptul de a respinge sprijinul militar pentru Ucraina.