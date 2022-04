O garsonieră din București se vizionează pe baza unei taxe de intrare. Ce sumă plătesc persoanele interesate

În capitală există o , aflată în Drumul Taberei, pentru care trebuie să plăteşti ca să o poți viziona.

Proprietara garsonierei pentru accesul persoanelor interesate de imobil, potrivit Hotnews.ro.

„Am avut 70 de telefoane şi vizionări în ultima lună”

Conform datelor transmise, proprietara „cumpărătorii” care o fac să piardă timpul cu „întrebări inutile”.

„Am avut 70 de telefoane şi vizionări aiurea în ultima lună, aşa că am pus preţ de vizionare, că şi pe mine mă costă tramvaiul dus întors până acolo. Am pus poze, se vede foarte clar în ce fel de bloc e.

I-am exclus şi pe ăia cu băncile, că nu dau credite pentru 21 de mp, cât are garsoniera, aşa că de când am scris toate astea în anunţ s-au mai potolit. Mai primesc telefoane cu întrebări din astea de bărbaţi, că ăia nu înţeleg ce citesc şi vor să se afle în treabă, deşi scrie clar: preţ fix, nenegociabil. Că de când a început războiul toţi vor cu 20.000, păi eu am dat pe ea 23, cum s-o dau cu 20.000?”, a precizat propietara.

Anunţul a fost făcut de ziarul Anunţul Telefonic: „De vânzare garsonieră 21 mp plus 2 mp, spaţii de depozitare pe palierul blocului, lângă City Hotel. Acte la zi, parter/4, proprietar, stradal, dus şi wc în interiorul garsonierei. Caldură, apă caldă non stop Radet, întreţinere mică, aer cond, geam cu vedere către bulevard, izolată, interior, exterior, aragaz, cuptor electric. Nu are gaze. Bloc curat camere video. Nu fac vizionari pt. negocieri preţ fix, taxă vizionare 10 lei (zece lei) bilet transport. Nu sunaţi inutil dacă nu aveţi toţi banii cash, fără banci.”

Imobilul care a strâns cele mai multe glume în mediul online

Celebra garsonieră din Cluj, de 11 metri pătrați, cu pereții gri și canapeaua galbenă a fost scoasă la vânzare. Imobilul a fost listat pe siteu-rile de profil la un preț piperat, un metru pătrat ajungând să coste peste 3.000 de euro.

Garsoniera din Cluj . Glumele referitoare la suprafața extrem de mică, de 11 metri pătrați au făcut din garsoniera din Cluj un imobil faimos în țara noastră.

Inițial, garsoniera din Cluj a , iar proprietarul cerea suma de 180 de euro pe lună. Imobilul a fost, într-un final, închiriat, asta după ce suprafața de 11 metri a garsonierei a stârnit numeroase controverse și glume pe internet.

Anunțul de închiriere a strâns peste 51.000 de comentarii și mai bine de 31.000 de reacții, cele mai multe fiind hohote de râs.