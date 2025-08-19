O hunedoreancă și-a bătut iubitul, apoi tot ea a cerut ordin de protecție

O femeie din Hunedoara și-a bătut partenerul de viață, apoi tot ea a cerut ordin de protecție. Verdictul instanței nu e greu de anticipat.

Caz bizar în Hunedoara

Femeia l-ar fi agresat pe bărbat profitând de faptul că acesta e în stare avansată de ebrietate. Între cei doi avuseseră loc mai multe scandaluri. După ce l-a bătut, tot femeia a cerut în instanță ordin de protecție, pentru ca el să nu se mai poată apropia de ea.

Însă judecătorii au respins cererea ca fiind neîntemeiată, scrie , citând presa locală.

Un caz similar a avut loc recent pe litoral, când o femeie în vârstă de 50 de ani a bătut un bărbat. Femeia e originară din Republica Moldova și a ajuns la mare ca să ceară bani de la turiști.

Polițiștii fac cercetări în ambele cazuri.