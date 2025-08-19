B1 Inregistrari!
O hunedoreancă și-a bătut iubitul, apoi tot ea a cerut ordin de protecție

O hunedoreancă și-a bătut iubitul, apoi tot ea a cerut ordin de protecție

Traian Avarvarei
19 aug. 2025, 19:14
O hunedoreancă și-a bătut iubitul, apoi tot ea a cerut ordin de protecție
Sursa foto: Pixabay

O femeie din Hunedoara și-a bătut partenerul de viață, apoi tot ea a cerut ordin de protecție. Verdictul instanței nu e greu de anticipat.

Caz bizar în Hunedoara

Femeia l-ar fi agresat pe bărbat profitând de faptul că acesta e în stare avansată de ebrietate. Între cei doi avuseseră loc mai multe scandaluri. După ce l-a bătut, tot femeia a cerut în instanță ordin de protecție, pentru ca el să nu se mai poată apropia de ea.

Însă judecătorii au respins cererea ca fiind neîntemeiată, scrie SpyNews, citând presa locală.

Un caz similar a avut loc recent pe litoral, când o femeie în vârstă de 50 de ani a bătut un bărbat. Femeia e originară din Republica Moldova și a ajuns la mare ca să ceară bani de la turiști.

Polițiștii fac cercetări în ambele cazuri.

