O tânără învățătoare s-a filmat în timp ce le cerea elevilor ei chirie pentru locul pe care îl ocupă în clasă. Metoda, care are rolul de a-i învăța pe copii să fie responsabili cu bănuții lor, a făcut-o pe tânără virală în mediul online.

Cât le cere o învățătoare elevilor ei pentru un loc în clasă

O învățătoare și-a provocat elevii să facă o incursiune în viața de adult. Cei mici vor primi lunar o sumă de „bani”, cu care vor trebui să își plătească „chiria” pentru băncile și scaunele pe care le ocupă în .

Tânără mărturisește la începutul videoclipului că i-a venit ideea gândindu-se că ea însăși are de achitat chiria pentru locuința unde stă. Din fericire pentru cei mici, ei nu trebuie să plătească decât 20 de lei, în bancnote de hârtie colorată, pentru a lua parte la ore.

„Dacă vreți să fiți în clasa mea, trebuie să plătiți chirie. Mâine eu trebuie să-mi plătesc chiria și mă gândeam că o să mă simt mai bine dacă o să-mi plătiți și voi chirie. Ca să fiți în clasa mea, va trebui să-mi plătiți chirie. Imi pare rău, dar fiecare copil va primi un portofel, și pe lună o sa primiți o anumită sumă. Din această sumă pe care o primiți în fiecare lună, trebuie să-mi dați mie chirie. O să plătiți chirie pentru că aveți un birou și un scaun, unde stați. O să plătiți chirie 20 de lei”, le-a explicat tânăra elevilor.

Când le va cere învățătoarea elevilor vor trebuie elevii să plătească mai mulți bani

Însă, există și situații când elevii vor trebui să scoată din portofelul lor improvizat mai mulți bani. Datoria lor față de învățătoare va crește când bănca sau scaunul unui copil nu vor fi curate. De altfel, cei mici vor plăti mai mult dacă nu sunt ascultători și își deranjează colegii de clasă în timpul orelor.

„Dacă băncuța voastră și scăunelul sunt murdare și n-ați avut grijă de ele, chiria voastră o să crească, depinde de cât de murdare sunt. Dacă deranjați vecinul de la parter, vecinul de la etaj sau vecinul de lângă și faceți gălăgie și nu sunteți atenți în timpul orelor, o să vă iau mai mulți bani”, a mai spus tânăra.

, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Foarte mulți au lăudat inițiativa tinerei, mai ales că, de multe ori, sistemul de educație este criticat pentru faptul că nu-i pregătește real pe copii pentru viață.