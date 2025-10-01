B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan: „AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm”

Nicușor Dan: „AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm”

Elena Boruz
01 oct. 2025, 08:54
Nicușor Dan: „AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm”
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce afirmații a făcut Nicușor Dan
  2. Președintele Nicușor Dan, despre nivelul tehnologic al României: „Există și o discrepanță tehnologică în mijloacele de comunicare online”

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, marți, cu privire la rezultatele sondajelor, care contează AUR la 40% din opțiunile electoratului. 

Șeful statului a afirmat că mai degrabă decât „vreo mare iubire sau vreo mare opțiune pentru acest partid, ele reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală”.

Ce afirmații a făcut Nicușor Dan

Potrivit președintelui României, rezultatele reflectă de asemenea și existența unei influențe rusești, care recurge uneori la a emite date false doar pentru a amplifica nemulțumirile cetățenilor.

„Sunt niște sondaje (care arată AUR la 40% – n.r.) pe care eu le cred. Ele reflectă, în opinia mea, mult mai puțin vreo mare iubire sau vreo mare opțiune pentru acest partid. Ele reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm. (…) Este și o influență continuă a Rusiei, care amplifică toate nemulțumirile sociale uneori cu date false”, a arătat Nicușor Dan, la Euronews România, întrebat în legătură cu sondajele care cotează Alianța pentru Unirea Românilor la 40% din opțiunile electoratului, informează agerpres.

Președintele Nicușor Dan, despre nivelul tehnologic al României: „Există și o discrepanță tehnologică în mijloacele de comunicare online”

De asemenea, președintele a subliniat faptul că există o mare diferență între nivelul tehnologic al României și cel al „forțelor de destabilizare”. Totuși, Nicușor Dan a precizat că, în maxim un an, acest lucru se va rezolva.

„Există și o discrepanță tehnologică în mijloacele de comunicare online. Nici România, nici statele europene nu sunt la nivelul tehnologic pe rețele pe care le dezvoltă forțele de destabilizare.
Acest lucru o să îl corectăm, tot așa, într-un interval de o jumătate de an, un an. Deci cu toate aceste fapte, dar cel mai important fiind actul de guvernare și recâștigarea încrederii cetățenilor, eu sunt convins că și pe chestiunea asta partidele populiste, izolaționiste, o să ocupe un loc mult mai mic în încrederea populației față de cel pe care îl ocupă azi”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
Politică
Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
Nicușor Dan, despre discuția referitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta” / „Dacă plafonarea ar fi dispărut, economic, n-ar fi avut mare efect”
Politică
Nicușor Dan, despre discuția referitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta” / „Dacă plafonarea ar fi dispărut, economic, n-ar fi avut mare efect”
După Administrația Prezidențială, încă o instituție renunță la banii alocați pentru 2025, în contextul rectificării. Semnalul dat de Senat și legătura cu economia făcută în urma reorganizării
Politică
După Administrația Prezidențială, încă o instituție renunță la banii alocați pentru 2025, în contextul rectificării. Semnalul dat de Senat și legătura cu economia făcută în urma reorganizării
Nicușor Dan, despre obiectivele pe care le are: „Imediat ce stabilizăm lucrurile astea, putem să ne uităm și la alte lucruri, care sunt de asemenea foarte importante și foarte complicate”
Politică
Nicușor Dan, despre obiectivele pe care le are: „Imediat ce stabilizăm lucrurile astea, putem să ne uităm și la alte lucruri, care sunt de asemenea foarte importante și foarte complicate”
Președintele Nicușor Dan: „Statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile”
Politică
Președintele Nicușor Dan: „Statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile”
Ionel Bogdan (PNL): Câciu și Budăi concurează AUR și SOS în opoziție. Ăsta e Noul PSD?!
Politică
Ionel Bogdan (PNL): Câciu și Budăi concurează AUR și SOS în opoziție. Ăsta e Noul PSD?!
Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg
Politică
Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg
Nicușor Dan a anunțat când va desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor: „Am citit tot dosarul” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a anunțat când va desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor: „Am citit tot dosarul” (VIDEO)
Disciplină bugetară la Guvern: delegații reduse și cheltuieli tăiate, cu reguli stricte de decontare
Politică
Disciplină bugetară la Guvern: delegații reduse și cheltuieli tăiate, cu reguli stricte de decontare
Nicușor Dan, la Timișoara. Cu cine a discutat și ce companii a vizitat: „Am fost impresionat de diversitatea și dinamismul economiei locale” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, la Timișoara. Cu cine a discutat și ce companii a vizitat: „Am fost impresionat de diversitatea și dinamismul economiei locale” (VIDEO)
Ultima oră
11:55 - Ce procese poți simplifica cu soluții digitale de HR și salarizare?
11:53 - De ce un plan de vacanță ar trebui să includă și un gând la viitorul tău financiar
11:52 - Dan Negru, mărturisiri halucinante din trecutul profesional: „Aveam 37 de ani când unul dintre șefii televiziunii unde lucram a sugerat că e nevoie de un prezentator mai tânăr pentru Revelion”. Ce alte mărturisiri a mai făcut „Regele Audiențelor”
11:49 - „Cine știe cum o cheamă și de ce a ajuns să cânte pe stradă? Trecătorii au vrut să-i dea bani”. Mesajul care a indignat-o pe Maia Morgenstern
11:41 - Explozie în timpul festivalului Oktoberfest din Munchen. Autoritățile au închis evenimentul. Un om a murit
11:30 - David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
11:29 - Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
11:26 - Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
11:11 - Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
10:56 - Serghei Lavrov, despre alegerile din Republica Moldova: ”Sunt frauduloase. Sunt chiar uimit cum voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant”