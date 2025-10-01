Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, marți, cu privire la rezultatele sondajelor, care contează AUR la 40% din opțiunile electoratului.

a afirmat că mai degrabă decât „vreo mare iubire sau vreo mare opțiune pentru acest partid, ele reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală”.

Ce afirmații a făcut Nicușor Dan

Potrivit președintelui României, rezultatele reflectă de asemenea și existența unei influențe rusești, care recurge uneori la a emite date false doar pentru a amplifica nemulțumirile cetățenilor.

„Sunt niște sondaje (care arată AUR la 40% – n.r.) pe care eu le cred. Ele reflectă, în opinia mea, mult mai puțin vreo mare iubire sau vreo mare opțiune pentru acest partid. Ele reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm. (…) Este și o influență continuă a Rusiei, care amplifică toate nemulțumirile sociale uneori cu date false”, a arătat Nicușor Dan, la Euronews România, întrebat în legătură cu sondajele care cotează Alianța pentru Unirea Românilor la 40% din opțiunile electoratului, informează

Președintele Nicușor Dan, despre nivelul tehnologic al României: „Există și o discrepanță tehnologică în mijloacele de comunicare online”

De asemenea, președintele a subliniat faptul că există o mare diferență între nivelul tehnologic al României și cel al „forțelor de destabilizare”. Totuși, Nicușor Dan a precizat că, în maxim un an, acest lucru se va rezolva.

„Există și o discrepanță tehnologică în mijloacele de comunicare online. Nici România, nici statele europene nu sunt la nivelul tehnologic pe rețele pe care le dezvoltă forțele de destabilizare.

Acest lucru o să îl corectăm, tot așa, într-un interval de o jumătate de an, un an. Deci cu toate aceste fapte, dar cel mai important fiind actul de guvernare și recâștigarea încrederii cetățenilor, eu sunt convins că și pe chestiunea asta partidele populiste, izolaționiste, o să ocupe un loc mult mai mic în încrederea populației față de cel pe care îl ocupă azi”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.