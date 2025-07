O mașină a luat foc într-un accident. Patru persoane s-au salvat în ultimul moment. Ce au făcut aceștia

Patru oameni s-au salvat în ultima clipă, la , după ce în care se aflau s-a izbit de alta și a luat , conform

Ce s-a întâmplat

Patru oameni au reușit să se salveze în ultimul moment dintr-o mașină cuprinsă de flăcări. Unul dintre ei a ajuns la spital din cauza unor lovituri puternice la față.

Aceștia se aflau într-o mașină, când șoferul nu a observat semnul de oprire la intrarea într-o intersecție din oraș și a intrat în coliziune cu un vehicul. Imediat după impact, mașina de teren a luat foc.

„Am ieșit afară iute, cumnatul meu s-a lovit la ochi. A luat foc mașina, nu a durat fracțiune de secundă și deja a luat foc. Ne-am îndepărtat, nu am reușit să facem nimic. Am încercat eu cu stingătorul, nici o șansă.”, am mărturisit Alin Micu, șoferul mașinii.

În autoturismul care circula regulamentar se aflau doi bărbați. Ambii au scăpat nevătămați.

Cei care locuiesc în zonă spun că în acea intersecție accidentele sunt dese. Aceștia spun că au făcut apeluri pentru montarea unor dispozitive care să mai tempereze avântul șoferilor.

În urma acestora, polițiștii au deschis un dosar penal. Pasagerul rănit, în vârstă de 40 de ani, a rămas deocamdată internat.