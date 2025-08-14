Scene parcă descrise dintr-un film de comedie au fost surprinse pe o plajă din Constanța. Vrând să pară șmecher, un șofer a intrat cu mașina pe plajă și a rămas înpotmolit în nisip.

Cuprins:

Ce amenzi riscă cei care intră cu mașina pe plajă Ce lege încalcă cu regularitate turiștii români în Bulgaria

Ce amenzi riscă cei care intră cu mașina pe plajă

Uneori, nu doar autoritățile sancționează încălcarea regulilor, ci și natura. Un șofer a intrat cu mașina pe plajă, ignorând semnele care interzis accesul cu autoturisme, și a rămas înpotmolit în nisip. Incidentul s-a întâmplat pe pe plaja din dreptul cartierului Santa Maria Bay, iar protagonistă și victima acestei situații a fost o mașină înmatriculată în Polonia.

Bărbatul aflat la volanul mașinii a încercat să scoată mașina folosind un cearșaf și covorașele auto, însă eforturile sale s-au dovedit a fi în zadar. care încalcă legea care interzice accesul mașinilor pe plaje riscă o amendă cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei, potrivit .

Ce lege încalcă cu regularitate turiștii români în Bulgaria

Nici români nu dau dovadă de mai multă disciplină când pleacă în vacanțe, în alte țări. Săptămâna trecută, pe litoralul bulgăresc

În perioada 6-7 august, atât autoritățile bulgare, cât și cele române au desfășurat un amplu control pe coasta de nord a Mării Negre, vizând mașinile și rulotele parcate ilegal în zone protejate. Au fost aplicate peste 150 de amenzi pentru parcare neregulamentară, dintre care, peste 90% le-au revenit românilor.

În Bulgaria, deteriorarea dunelor de nisip din zonele protejate este prevăzută în legislație ca infracțiune și se pedepsește cu până la trei ani de închisoare. Însă, în prezent, cei care încalcă această regulă sunt sancționați cu amenzi de până la 2.500 leva (circa 1.278 euro).