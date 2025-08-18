Clipe de coșmar pentru cinci tineri, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat la ieșire din Arad. Dintre cele cinci victime fac parte patru adolescenți și un băiat de 19 ani, aflat la volanul autoturismului. În urma impactului, atât pasagerii, cât și șoferul au fost aruncați în afara autoturismului, fiind grav răniți.

Cuprins:

În ce stare se află victimele Când și unde a avut loc accidentul

În ce stare se află victimele

În urma accidentului, cel mai mult a avut de suferit de 19 ani care, în prezent, este internat în secția de neurochirurgie a Spitalului Județean din Arad. Tânărul a fost supus deja unei intervenții chirurgicale la coloană.

Alți trei adolescenți au fost internați în secția de chirurgie pediatrică, dar sunt în stare bună, în timp ce cea de-a cincea victimă, o fată, a fost deja externată, relatează .

Când și unde a avut loc accidentul

Accidentul a avut loc duminică, 17 august, între Arad și comuna Horia. La un moment dat, mașina a ieşit de pe carosabil și s-a răsturnat, impactul fiind atât de puternic încât toți cei care se aflau în mașină au fost proiectați afară.

au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continu cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul.