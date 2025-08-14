B1 Inregistrari!
Amendă record cât prețul unui apartament, după ce a condus cu 77 km/h. Motivul pentru care șoferul a primit o astfel de sancțiune

Ana Maria
14 aug. 2025, 15:47
Foto: Captura YT

În cantonul Vaud, unul dintre cele 26 de cantoane ale Elveției, sancțiunile pentru depășirea vitezei sunt calculate proporțional cu venitul și averea șoferului, dar și cu situația financiară a familiei. Codul penal elvețian prevede astfel de măsuri pentru a asigura pedepse echitabile, indiferent de cât de bogat este contravenientul.

Cum a fost prins milionarul în flagrant

Bărbatul, un cetățean francez cu o avere estimată la sute de milioane de dolari, a fost surprins în august 2024 de un radar automat, circulând cu 77 km/h pe o stradă din Lausanne, unde limita era de 50 km/h și risca să plătească o amendă în valoare de 90.000 de franci elvețieni (circa 95.400 de euro), potrivit Știripesurse.

Ce a decis instanța elvețiană

În iunie 2025, instanța a hotărât ca șoferul să plătească imediat 10.000 de franci elvețieni, iar restul de 80.000 de franci să fie achitați doar dacă va mai comite aceeași abatere în următorii trei ani.

Ce antecedente avea șoferul

Nu este prima dată când milionarul este sancționat pentru viteză. În urmă cu opt ani, a plătit o amendă de 10.000 de franci și risca atunci încă 60.000, dacă repeta contravenția.

