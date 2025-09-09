B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O nouă metodă de înșelăciune. Avertismentul transmis de ANAF: Ce trebuie să facă românii pentru a se proteja

09 sept. 2025, 19:46
Sursa foto: Facebook / ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis un avertisment public către români, după ce mai multe persoane au reclamat primirea unor mesaje false în numele ANAF. Aceste e-mailuri provin de pe adresa [email protected] și pot ascunde tentative de fraudă.

Cuprins:

  • Ce avertisment a transmis ANAF
  • Cum comunică ANAF în mod oficial
  • Ce recomandă instituția pentru a evita fraudele

Ce avertisment a transmis ANAF

Conform comunicatului, mesajele pot conține informații înșelătoare, linkuri periculoase sau solicitări nejustificate, care pun în pericol securitatea datelor personale și financiare.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail [email protected].

Aceste mesaje nu sunt emise de ANAF şi urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Mesajele false pot conţine informaţii înşelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale şi financiare ale contribuabililor”, a precizat instituția.

Cum comunică ANAF în mod oficial

Reprezentanții Fiscului subliniază că există doar două canale prin care instituția comunică în mod sigur cu cetățenii:

  • Spațiul Privat Virtual (SPV) – platformă securizată destinată contribuabililor;
  • Poșta Română, cu confirmare de primire.

ANAF menționează clar că nu solicită niciodată date personale sau financiare prin e-mailuri provenite din surse neoficiale.

Ce recomandă instituția pentru a evita fraudele

Contribuabilii care primesc e-mailuri suspecte sunt sfătuiți să fie prudenți și să nu interacționeze cu acestea. Recomandările oficiale sunt:

  • să nu deschidă mesajele dubioase;
  • să nu acceseze linkurile atașate;
  • să nu descarce fișierele primite;
  • să șteargă imediat mesajele primite de pe adrese false.

Astfel, ANAF reamintește că vigilența și verificarea surselor sunt esențiale pentru protecția datelor personale și financiare.

