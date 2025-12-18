O nouă schemă de îți poate goli contul înainte să-ți dai seama! Escrocii trimit mesaje false în care pretind că telefoanele sau computerele au fost „blocate” pentru accesarea unor site-uri ilegale. Apoi cer plata urgentă a unei „amenzi” de 1.250 de lei pentru a speria victima și a obține banii.

Poliția Română și DNSC îi îndeamnă pe oameni să nu plătească nimic și să nu ofere sub nicio formă date personale sau bancare. De asemenea, recomandă să fie evitate linkurile suspecte și mesajele alarmante care încearcă să creeze panică.

Cum încearcă escrocii să te păcălească

Tot mai multe pagini și mesaje online apar în ultima perioadă, pretinzând că provin de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică sau de la Poliția Română. Ele sunt create special pentru a induce în eroare cetățenii și pentru a le câștiga încrederea. Ținta infractorilor este cât se poate de clară: să obțină bani și date financiare. În același timp, încearcă să colecteze informații cu caracter personal, pe care le pot folosi ulterior în alte fraude.

„Utilizatorul pare a fi notificat că dispozitivul este blocat datorită navigării repetate pe site-uri cu conținut ilegal. În mesaj se menționează, în mod fals, că a fost primită o notificare din partea DNSC, ori a Poliției Române, și se atribuie un număr de caz care nu există în realitate”, a transmis într-o postare.