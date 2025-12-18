O nouă schemă de fraudă online îți poate goli contul înainte să-ți dai seama! Escrocii trimit mesaje false în care pretind că telefoanele sau computerele au fost „blocate” pentru accesarea unor site-uri ilegale. Apoi cer plata urgentă a unei „amenzi” de 1.250 de lei pentru a speria victima și a obține banii.
Poliția Română și DNSC îi îndeamnă pe oameni să nu plătească nimic și să nu ofere sub nicio formă date personale sau bancare. De asemenea, recomandă să fie evitate linkurile suspecte și mesajele alarmante care încearcă să creeze panică.
Tot mai multe pagini și mesaje online apar în ultima perioadă, pretinzând că provin de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică sau de la Poliția Română. Ele sunt create special pentru a induce în eroare cetățenii și pentru a le câștiga încrederea. Ținta infractorilor este cât se poate de clară: să obțină bani și date financiare. În același timp, încearcă să colecteze informații cu caracter personal, pe care le pot folosi ulterior în alte fraude.
„Utilizatorul pare a fi notificat că dispozitivul este blocat datorită navigării repetate pe site-uri cu conținut ilegal. În mesaj se menționează, în mod fals, că a fost primită o notificare din partea DNSC, ori a Poliției Române, și se atribuie un număr de caz care nu există în realitate”, a transmis DNSC într-o postare.
Oamenii sunt sfătuiți să nu efectueze nicio plată în astfel de situații. Autoritățile nu solicită amenzi prin pop-up-uri, pagini web sau mesaje care impun termene scurte și presiune. Este recomandat să evite accesarea linkurilor suspecte și să închidă imediat astfel de pagini, fără a interacționa și fără a apela numerele afișate. De fiecare dată, autenticitatea notificărilor trebuie verificată prin canalele oficiale ale Poliției Române sau DNSC. În același timp, nu trebuie introduse date bancare sau informații sensibile pe site-uri suspecte sau necunoscute.
Cetățenii sunt sfătuiți să fie atenți la greșelile de exprimare care pot trăda o înșelătorie. Dacă au oferit deja datele cardului, trebuie să contacteze urgent banca pentru blocarea acestuia, iar apoi să sesizeze Poliția Română. Dacă au oferit date sensibile, este esențial să schimbe parolele conturilor importante.
Totodată, se recomandă actualizarea sistemelor și folosirea unui antivirus. Orice astfel de tentativă trebuie raportată autorităților, inclusiv la 1911 sau pe platforma DNSC, iar oamenii sunt încurajați să își informeze familia și cunoscuții despre aceste fraude pentru a preveni alte victime.