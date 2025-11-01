Atacurile cibernetice câștigă teren, în România anului 2025. În cursul zilei de ieri, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis un avertisment, conform căruia mai mulți escroci semnalează oamenii cu privire la o anumită amendă online, venită din partea DNSC și a Poliției Române.

Ce a anunțat DNSC

DNSC atrage atenția acestui fapt ca fiind complet . Despre ce este vorba mai exact? Ei bine, oamenii au raportat faptul că, prin intermediul afișajelor de tip pop-up pe diverse website-uri, de regulă cu conținut pentru adulți, li s-a solicitat plata unei amenzi în valoare de 2.500 de lei.

„În cursul zilei de astăzi, mai mulți utilizatori au raportat o nouă tentativă de fraudă, propagată prin intermediul afișajelor de tip pop-up pe diverse website-uri, de regulă cu conținut pentru adulți.



Utilizatorul pare a fi notificat că dispozitivul este blocat datorită navigării repetate pe site-uri cu conținut ilegal. Sub pretextul acestei false notificări, se solicită plata unei amenzi de 2500 de RON, către Poliția Română.



Atacatorii se bazează pe emoționarea potențialelor victime, care din pricina rușinii, nu ar raporta mai departe aceste tentative autorităților din domeniu.



Ulterior, după ce este speriat de notificarea falsă, utilizatorul este redirecționat către un portal de plată unde este afișat logo-ul DNSC și prin care sunt solicitate datele de card. Bineînțeles, nu este vorba despre o notificare autentică sau amendă veridică, totul fiind parte dintr-o tentativă de fraudă”, au transmis reprezentanții DNSC pe pagina de

Cum te poți proteja

Există, totuși, câteva modalități prin care te poți proteja de aceste tipuri de fraudă, cum ar fi: