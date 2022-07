O nouă țeapă de pe litoralul grecesc: „Îmi pare rău pentru voi dragilor, dar că sa vă consolăm și noi am avut o experiență urâtă”

Sezonul estival este în plină desfășurare, iar ca în fiecare an, mulți români au ales să meargă pe litoralul grecesc, acolo unde se presupune că lucrurile stau mul mai bine, față de . Însă nu toți par să fie mulțumiți de condițiile elene.

Tot mai mulți români își pezintă online experiențele de vacanță, din Grecia. În unele cazuri, turiștii povestesc ce modalități inedite au găsit unii patroni de restaurante ca să le scoată mai mulți bani din buzunar celor care le trec pragul.

O nouă țeapă căreia îi cad victime românii în Grecia

O turistă a povestit cum cu o simplă porție de ciorbă de pește. Mai exact, în meniu nu era trecut prețul, iar când a venit nota de plată surpriza a fost una total neplăcută, scrie antena3.ro

Experiența a fost discutată pe grupul de Facebook „Forum Lefkada” destinat turiștilor români din Grecia. Românca s-a oprit să mănânce alături de familie o porție de ciorbă, la o tavernă din Nydri, Lefkada. Prețul acesteia nu era trecut în meniu, dar asta nu i-a oprit să o comande și nici pe gazde să o servească.

În momentul în care a venit nota de plată, românca a aflat că trebuie să plătească 18 euro pentru o singură porție. Așadar un preț exorbitant, în condițiile în care în România o simplă ciorbă variază între 10 și 25 de lei.

„Îmi pare rău pentru voi dragilor, dar că sa vă consolăm și noi am avut o experiență urâtă azi la taverna Elena din Nydri. Am vrut să mâncăm o ciorba de pește, era trecută în meniu, dar fără preț, am întrebat dacă au și ne-au răspuns că da, doar că și noi am greșit că nu am întrebat cât e porția. Surpriza a fost la final…..18 euro porția…”, a scris românca pe grupul de Facebook, Forum Lefkada.