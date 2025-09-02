Obiceiuri simple din Zonele Albastre care cresc speranța de viață

Conceptul de „Zone Albastre” a fost popularizat de cercetătorul şi autorul Dan Buettner în National Geographic. El a descoperit şi analizat de viaţă, dieta şi comportamentele sociale ale centenarilor care cresc speranța de . Iată despre ce este vorba!

Mâncarea

Cercetătorii care studiază Zonele Albastre (Okinawa din Japonia, Loma Linda din California, Peninsula Nicoya din Costa Rica sau Sardinia, Italia) au ajuns la concluzia că o alimentaţie predominant vegetariană este extrem de importantă în creşterea duratei şi calităţii vieţii.

Mai mult, este esențial să îți gătești acasă. Astfel, ai control asupra ingredientelor şi asupra modului în care sunt preparate, dar este posibil să te și distrezi gătind. Doar patru sau cinci feluri de mâncare bogate în ingrediente neprocesate şi vegetale sunt suficiente pentru a începe pe drumul cel bun.

De asemenea, de menționat este și regula 80/20. Ea presupune consumul de alimente sănătoase în proporţie de 80%, iar restul de 20% revine dulciurilor sau altor ronţăieli, conform .

Pentru locuitorii Zonelor Albastre, această regulă înseamnă să te opreşti din mâncat în momentul în care te simţi 80% sătul.

Vin, prieteni și somn

În Zonele Albastre, consumul moderat de alcool, cum ar fi un pahar de vin, este adesea integrat în viaţa socială şi culturală a comunităţii.

Acest pahar de vin este un prilej de a interacționa social și a obține beneficii pe plan emoțional și mental.

Foarte important este și somnul, chiar și cel de 20 de minute după-amiaza. E o practică pe care Buettner susţine că a adoptat-o şi el.

Acesta poate compensa o oră de somn pierdută şi poate ajuta la menţinerea concentrării pe toată durata zilei.

Mișcare și relaxare

Mișcarea face parte din rutina locuitorilor din Zonele Albastre. Ei o introduc prin grădinărit.

„Îngrijirea plantelor implică smulgerea buruienilor, udatul, recoltatul – activităţi care te menţin în mişcare,” explică Buettner.

Experţii mai recomandă să-ţi faci timp și pentru activităţi care te relaxează. Acestea ar putea include practicarea respiraţiei profunde în momentele în care te simţi tensionat.