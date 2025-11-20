B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O școală din România uimește printr-un parc ingenios dedicat mersului desculț: „Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, nu o să simți frigul” (FOTO)

O școală din România uimește printr-un parc ingenios dedicat mersului desculț: „Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, nu o să simți frigul” (FOTO)

Ana Beatrice
20 nov. 2025, 07:34
O școală din România uimește printr-un parc ingenios dedicat mersului desculț: „Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, nu o să simți frigul” (FOTO)
Sursa Foto: Facebook - Gödri Ferenc Általános Iskola Sepsiszentgyörgy
Cuprins
  1. De ce atrage atenția noul parc pentru mers desculț din Sfântu Gheorghe
  2. Ce face atât de specială această alee pentru mers desculț
  3. Ce beneficii reale aduce mersul desculț într-un parc special amenajat

O școală din Covasna surprinde printr-un proiect inovator care transformă pauzele elevilor în momente active. Profesorii urmăresc îmbunătățirea sănătății copiilor și combaterea plictiselii prin activități atractive adaptate nevoilor celor mici.

De ce atrage atenția noul parc pentru mers desculț din Sfântu Gheorghe

În Sfântu Gheorghe, școala Gimnazială „Gödri Ferenc” a realizat un parc pentru mers desculț care se remarcă imediat prin originalitate și culoare. Este singurul de acest fel din Covasna și o adevărată raritate la nivel național.

Inaugurat în Săptămâna Verde, spațiul este acum complet funcțional și va rămâne deschis până la primele zile de ger. Aleea este amenajată cu atenție la detalii, împărțită în porțiuni înguste, frumos delimitate.

Fiecare zonă oferă o textură și o culoare diferită, transformând simpla plimbare într-o experiență multisenzorială: scoarță de copac în nuanțe intense, pietriș în tonuri calde de bej și auriu, dar și segmente luminoase cu pietre albe.

Rezultatul este un traseu spectaculos, care combină joaca, relaxarea și explorarea într-un mod cu totul special, potrivit weradio.ro.

Ce face atât de specială această alee pentru mers desculț

Aleea creată pentru mers desculț este o explozie de culoare și creativitate. Fiecare porțiune îngustă este amenajată cu atenție, fiind separată clar de borduri și umplută cu o textură diferită.

Directorul Vicsai Norbert spune că este mândru că a reușit să creeze „ceva unic” împreună cu elevii. El anunță că proiectul nu se oprește aici și că urmează să fie replicat și la Grădinița cu Program Prelungit Árvácska.

„Îi așteptăm pe toți curioșii. Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, vă garantez că nu o să simți frigul la picioare după câteva ture”, a declarat acesta, pentru sursa menționată.

Ce beneficii reale aduce mersul desculț într-un parc special amenajat

Un parc pentru mers desculț oferă mult mai mult decât o plimbare inedită. Mușchii piciorului sunt puși în mișcare în mod natural, întărindu-se exact acolo unde încălțămintea îi „lenevește”. Contactul direct cu solul îmbunătățește echilibrul, iar corpul devine mai conștient de fiecare pas.

Fără pantofi, modul de mers se schimbă spre unul mai firesc, ceea ce reduce presiunea asupra articulațiilor și sprijină o postură mai sănătoasă. Suprafațele variate stimulează circulația și activează punctele nervoase din tălpi, ceea ce favorizează o senzație generală de bine.

Efectul de împământare diminuează stresul și induce calm, iar această conexiune cu solul poate ajuta inclusiv la reglarea somnului. În același timp, mersul pe texturi naturale susține sănătatea piciorului, contribuind la prevenirea unor probleme precum piciorul plat sau fasciita plantară.

Totodată, diversitatea senzațiilor oferă o stimulare senzorială intensă, benefică pentru dezvoltarea sistemului nervos și pentru o conștientizare corporală mai bună.

Tags:
Citește și...
Alertă! Armament de război, descoperit la graniță. Arme și lansatoare de rachete, găsite într-un container care încerca să intre în țară
Eveniment
Alertă! Armament de război, descoperit la graniță. Arme și lansatoare de rachete, găsite într-un container care încerca să intre în țară
Temele de vacanță devin opționale. Ministerul Educației schimbă regulile pentru profesori și directori
Eveniment
Temele de vacanță devin opționale. Ministerul Educației schimbă regulile pentru profesori și directori
Miros puternic de gaz într-un bloc cu 10 etaje. 27 de persoane, evacuate. Ce au descoperit pompierii ISU la fața locului
Eveniment
Miros puternic de gaz într-un bloc cu 10 etaje. 27 de persoane, evacuate. Ce au descoperit pompierii ISU la fața locului
Riscul seismic al clădirilor: ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii
Eveniment
Riscul seismic al clădirilor: ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii
Bugetul pentru Sănătate în România este de doar 971 de euro pe locuitor, ultimul din Uniunea Europeană
Eveniment
Bugetul pentru Sănătate în România este de doar 971 de euro pe locuitor, ultimul din Uniunea Europeană
MAI reacționează la valul uriaș de violență domestică. Măsuri preventive imediate pentru agresorii care încalcă ordinele de protecție
Eveniment
MAI reacționează la valul uriaș de violență domestică. Măsuri preventive imediate pentru agresorii care încalcă ordinele de protecție
Un șofer român de TIR a provocat pagube de zeci de mii de euro în Germania. Ce detalii au descoperit anchetatorii
Eveniment
Un șofer român de TIR a provocat pagube de zeci de mii de euro în Germania. Ce detalii au descoperit anchetatorii
Pensiile românilor. Cum se calculează venitul pentru perioadele necontributive
Eveniment
Pensiile românilor. Cum se calculează venitul pentru perioadele necontributive
Criză în sistemul de sănătate. Medicii de familie renunță la contractele cu Casa de Sănătate
Eveniment
Criză în sistemul de sănătate. Medicii de familie renunță la contractele cu Casa de Sănătate
Temperatura ideală în sezonul rece. Cât de cald trebuie să fie într-o locuință
Eveniment
Temperatura ideală în sezonul rece. Cât de cald trebuie să fie într-o locuință
Ultima oră
09:59 - Alertă! Armament de război, descoperit la graniță. Arme și lansatoare de rachete, găsite într-un container care încerca să intre în țară
09:47 - Temele de vacanță devin opționale. Ministerul Educației schimbă regulile pentru profesori și directori
09:33 - Miros puternic de gaz într-un bloc cu 10 etaje. 27 de persoane, evacuate. Ce au descoperit pompierii ISU la fața locului
09:10 - ANM și Accuweather: Estimările pentru sezonul rece. Când sunt așteptate primele ninsori în orașele importante din România
09:05 - Dezvăluiri despre planul în 28 de puncte negociat în secret de SUA și Rusia pentru încetarea războiului în Ucraina. Ce conține și ce condiții ar trebui să accepte Zelenski
Catalin Drula
08:40 - Cătălin Predoiu, după întâlnirile de la Atena cu oficiali americani: „Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete”
08:31 - Surse: Tăierile salariale provoacă un nou scandal în Coaliție. Până când ar urma să fie amânată reforma administrației
08:20 - Riscul seismic al clădirilor: ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii
08:02 - Bugetul pentru Sănătate în România este de doar 971 de euro pe locuitor, ultimul din Uniunea Europeană
00:03 - Naționala de fotbal, evoluție constantă în clasamentul FIFA. România ocupă locul 47 după ultimele meciuri