O școală din Covasna surprinde printr-un proiect inovator care transformă în momente active. Profesorii urmăresc îmbunătățirea sănătății copiilor și combaterea plictiselii prin activități atractive adaptate nevoilor celor mici.

De ce atrage atenția noul parc pentru mers desculț din Sfântu Gheorghe

În Sfântu Gheorghe, a realizat un parc pentru mers desculț care se remarcă imediat prin originalitate și culoare. Este singurul de acest fel din Covasna și o adevărată raritate la nivel național.

Inaugurat în Săptămâna Verde, spațiul este acum complet funcțional și va rămâne deschis până la primele zile de ger. Aleea este amenajată cu atenție la detalii, împărțită în porțiuni înguste, frumos delimitate.

Fiecare zonă oferă o textură și o culoare diferită, transformând simpla plimbare într-o experiență multisenzorială: scoarță de copac în nuanțe intense, pietriș în tonuri calde de bej și auriu, dar și segmente luminoase cu pietre albe.

Rezultatul este un traseu spectaculos, care combină joaca, relaxarea și explorarea într-un mod cu totul special, potrivit weradio.ro.

Ce face atât de specială această alee pentru mers desculț

Aleea creată pentru mers desculț este o explozie de culoare și creativitate. Fiecare porțiune îngustă este amenajată cu atenție, fiind separată clar de borduri și umplută cu o textură diferită.

Directorul Vicsai Norbert spune că este mândru că a reușit să creeze „ceva unic” împreună cu elevii. El anunță că proiectul nu se oprește aici și că urmează să fie replicat și la Grădinița cu Program Prelungit Árvácska.

„Îi așteptăm pe toți curioșii. Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, vă garantez că nu o să simți frigul la după câteva ture”, a declarat acesta, pentru sursa menționată.

Ce beneficii reale aduce mersul desculț într-un parc special amenajat

Un parc pentru mers desculț oferă mult mai mult decât o plimbare inedită. Mușchii piciorului sunt puși în mișcare în mod natural, întărindu-se exact acolo unde încălțămintea îi „lenevește”. Contactul direct cu solul îmbunătățește echilibrul, iar corpul devine mai conștient de fiecare pas.

Fără pantofi, modul de mers se schimbă spre unul mai firesc, ceea ce reduce presiunea asupra și sprijină o postură mai sănătoasă. Suprafațele variate stimulează circulația și activează punctele nervoase din tălpi, ceea ce favorizează o senzație generală de bine.

Efectul de împământare diminuează stresul și induce calm, iar această conexiune cu solul poate ajuta inclusiv la reglarea somnului. În același timp, mersul pe texturi naturale susține sănătatea piciorului, contribuind la prevenirea unor probleme precum piciorul plat sau fasciita plantară.

Totodată, diversitatea senzațiilor oferă o stimulare senzorială intensă, benefică pentru dezvoltarea sistemului nervos și pentru o conștientizare corporală mai bună.