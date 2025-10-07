O șoferiță de ride-sharing a devenit subiect de discuții în mediul online. O tânără studentă la Medicină, originară din Camerun și stabilită de mai mulți ani în București, a fost victima unui incident rasist după ce o șoferiță de ride-sharing a refuzat să o preia, ba, mai mult, a insultat-o din cauza culorii pielii. Cazul a fost făcut public chiar de Cindy Joyce Tenesso, care a postat dialogul pe .

Ce s-a întâmplat în timpul cursei pe care o șoferiță de ride-sharing a refuzat-o

Cindy Joyce Tenesso a comandat o cursă prin aplicație, însă, când șoferița a văzut că este o femeie de culoare, a refuzat să o ia, invocând mai multe pretexte. Conversația dintre cele două a degenerat rapid, iar șoferița a recurs la injurii și remarci xenofobe.

„– Puteți să anulați cursa, vă rog?

– Nu pot decât după 5 minute să anulez.

– Și ce pot să fac acum? Nu vreți să anulați?

– Aștept 5 minute și vă anulez eu.

– Eu trebuie să aștept 5 minute?

– Sau îmi anulați! Anulați-l.

– Nu pot să anulez. Dacă eu anulez, eu trebuie să plătesc, nu știți asta?

– Du-te…! Ai invadat România! Ăi și ce m… cauți tu în România? N…. ….u!

– Unde este educația ta?”, a fost discuția celor două femei.

A night in Bucharest .. it’s not an everyday thing but it has became so normal for Romanian to act wrongly because of our complexion …

Cum a reacționat victima după agresiunea verbală

După ce filmarea s-a încheiat, șoferița a continuat să o jignească pe Cindy și să-i reproșeze studentei că nu vorbește perfect

„Am mers în spatele mașinii și am văzut că ea nu a anulat cursa. A început să fie violentă, să spună că eu sunt neagră, că ce caut eu aici, că nu pot să vorbesc românește. Eu eram în afara mașinii, nu am fost violentă, nu am făcut nicio mișcare bruscă”, a povestit Cindy, potrivit Antena 3 CNN.

Tânăra spune că se simte „nedorită” într-o țară pe care o considera acasă.

„Eu sunt din Franța și în țara mea toți sunt negri, chinezi sau japonezi, nu contează de unde sunt. Nu mă simt bine. Eu sunt aici de mult. Pentru mine, România este casa mea și acum nu mă simt binevenită”, a declarat aceasta, conform sursei citate.

Cum a reacționat compania de ride-sharing

După ce a depus o plângere oficială, compania de ride-sharing a confirmat că a blocat contul șoferiței și a condamnat public comportamentul rasist.

„Astfel de atitudini nu au loc în cadrul platformei noastre”, au transmis reprezentanții firmei, citați de Adevărul.

Incidentul vine la scurt timp după un alt caz de agresiune rasistă petrecut în București, când un livrator din Bangladesh a fost lovit pe stradă, stârnind un val de indignare și solicitări pentru măsuri mai stricte împotriva discriminării.