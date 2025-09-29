Emmanuel Macron, președintele Franței, a transmis un mesaj cetățenilor moldoveni, în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. După ce Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate a reușit să câștige peste 50% din voturi, Macron a postat câteva cuvinte în limba română pentru Republica Moldova.
Emmanuel Macron a scris pe platforma X faptul că cetățenii Republicii Moldova s-au afirmat „cu forță”, chiar dacă au existat încercări de interferență și multe presiuni.
„În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”, a scris şeful statului francez pe X, în limba română.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 29, 2025
Nu numai Macron a transmis un mesaj pentru Republica Moldova, ci și președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen. Aceasta a subliniat că Moldova are parte de sprijinul Europei pentru a putea să își clădească un traseu democratic, pro-european și liber.
„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu ți-a putut clinti hotărârea.
Ți-ai exprimat clar alegerea: Europa. Democrația. Libertatea.
Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține”, a scris şefa UE pe X.
🇲🇩 Moldova, you’ve done it again.
⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve.
You made your choice clear:
⁰Europe. Democracy. Freedom.
Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰
The future is yours.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025
De asemenea, și vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, a avut un mesaj pentru moldoveni. Șefa diplomației europene a subliniat că „nicio forță nu poate opri un popor dedicat libertății”.
„Votul Moldovei este un „da” clar pentru un viitor european. În ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a răspândi dezinformarea și de a cumpăra voturi, nicio forță nu poate opri un popor dedicat libertății.
Suntem alături de Moldova pe drumul său către UE”, a scris şi şefa diplomaţiei europene.
Moldova’s vote is a clear yes to a European future.
Despite Russia’s massive efforts to spread disinformation and buy votes, no force can stop a people committed to freedom.
We stand with Moldova on their path to the EU.
— Kaja Kallas (@kajakallas) September 29, 2025