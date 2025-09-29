B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”

Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”

Elena Boruz
29 sept. 2025, 14:24
Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”
Sursa foto: Captură video/ Facebook Maia Sandu
Cuprins
  1. Ce a transmis Emmanuel Macron
  2. Ce alți oficiali europeni au avut mesaje pentru Republica Moldova

Emmanuel Macron, președintele Franței, a transmis un mesaj cetățenilor moldoveni, în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. După ce Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate a reușit să câștige peste 50% din voturi, Macron a postat câteva cuvinte în limba română pentru Republica Moldova.

Ce a transmis Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a scris pe platforma X faptul că cetățenii Republicii Moldova s-au afirmat „cu forță”, chiar dacă au existat încercări de interferență și multe presiuni.

„În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”, a scris şeful statului francez pe X, în limba română.

Ce alți oficiali europeni au avut mesaje pentru Republica Moldova

Nu numai Macron a transmis un mesaj pentru Republica Moldova, ci și președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen. Aceasta a subliniat că Moldova are parte de sprijinul Europei pentru a putea să își clădească un traseu democratic, pro-european și liber.

„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu ți-a putut clinti hotărârea.

Ți-ai exprimat clar alegerea: Europa. Democrația. Libertatea.

Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține”, a scris şefa UE pe X.

De asemenea, și vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, a avut un mesaj pentru moldoveni.  Șefa diplomației europene a subliniat că „nicio forță nu poate opri un popor dedicat libertății”.

„Votul Moldovei este un „da” clar pentru un viitor european. În ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a răspândi dezinformarea și de a cumpăra voturi, nicio forță nu poate opri un popor dedicat libertății.

Suntem alături de Moldova pe drumul său către UE”, a scris şi şefa diplomaţiei europene.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bali dezamăgește turiștii de pe Instagram. Realitatea dură din paradisul tropical (VIDEO)
Externe
Bali dezamăgește turiștii de pe Instagram. Realitatea dură din paradisul tropical (VIDEO)
Un copil a aruncat o sticlă cu un mesaj în mare. Opt luni mai târziu, a primit un răspuns. Iată ce scria pe biletul anonim
Externe
Un copil a aruncat o sticlă cu un mesaj în mare. Opt luni mai târziu, a primit un răspuns. Iată ce scria pe biletul anonim
Trump și Netanyahu se vor întâlni luni. Liderul american: „Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră”
Externe
Trump și Netanyahu se vor întâlni luni. Liderul american: „Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră”
Michigan: atac armat la o biserică mormonă. Cel puțin 4 persoane au murit, iar alte 8 au fost rănite
Externe
Michigan: atac armat la o biserică mormonă. Cel puțin 4 persoane au murit, iar alte 8 au fost rănite
Maia Sandu: ”Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara țării”
Externe
Maia Sandu: ”Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara țării”
Rezultate alegeri parlamentare 2025 în Republica Moldova: PAS, în față cu 44,5%, iar Blocul Patriotic a obținut 27,8% în urma numărării a 81% din procesele verbale
Externe
Rezultate alegeri parlamentare 2025 în Republica Moldova: PAS, în față cu 44,5%, iar Blocul Patriotic a obținut 27,8% în urma numărării a 81% din procesele verbale
Igor Dodon anunță că va organiza proteste: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate”
Externe
Igor Dodon anunță că va organiza proteste: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate”
O nouă campanie de dezinformare în Republica Moldova: Falsuri cu buletine de vot în flăcări / Anunțul Guvernului de la Chișinău
Externe
O nouă campanie de dezinformare în Republica Moldova: Falsuri cu buletine de vot în flăcări / Anunțul Guvernului de la Chișinău
UPDATE / Urnele s-au închis la alegerile din Republica Moldova: Peste 50% dintre moldoveni au votat
Externe
UPDATE / Urnele s-au închis la alegerile din Republica Moldova: Peste 50% dintre moldoveni au votat
Incident grav la bordul unei aeronave: O femeie cu o sticlă de vodcă, evacuată după o aterizare de urgență
Externe
Incident grav la bordul unei aeronave: O femeie cu o sticlă de vodcă, evacuată după o aterizare de urgență
Ultima oră
14:37 - Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
14:26 - Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
14:23 - Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
14:21 - De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
14:00 - Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
13:58 - Newsweek: Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte
13:47 - Cartea electronică de identitate. Autoritățile au rezolvat o problemă importantă reclamată de utilizatori
13:42 - Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
13:39 - Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”
13:25 - Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea