Emmanuel Macron, președintele Franței, a transmis un mesaj cetățenilor moldoveni, în urma a După ce Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate a reușit să câștige peste 50% din voturi, Macron a postat câteva cuvinte în limba română pentru Republica Moldova.

Ce a transmis Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a scris pe platforma X faptul că cetățenii Republicii Moldova s-au afirmat „cu forță”, chiar dacă au existat încercări de interferență și multe presiuni.

„În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”, a scris şeful statului francez pe X, în limba română.

Ce alți oficiali europeni au avut mesaje pentru Republica Moldova

Nu numai Macron a transmis un mesaj pentru Republica Moldova, ci și președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen. Aceasta a subliniat că Moldova are parte de sprijinul Europei pentru a putea să își clădească un traseu democratic, pro-european și liber.

„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu ți-a putut clinti hotărârea.

Ți-ai exprimat clar alegerea: Europa. Democrația. Libertatea.

Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține”, a scris şefa UE pe X.

De asemenea, și vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, a avut un mesaj pentru moldoveni. Șefa diplomației europene a subliniat că „nicio forță nu poate opri un popor dedicat libertății”.

„Votul Moldovei este un „da” clar pentru un viitor european. În ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a răspândi dezinformarea și de a cumpăra voturi, nicio forță nu poate opri un popor dedicat libertății.

Suntem alături de Moldova pe drumul său către UE”, a scris şi şefa diplomaţiei europene.