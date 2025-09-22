O britanică iubitoare de dulciuri susține că este atât de dependentă de ciocolata ei preferată încât a zburat 3.800 km, într-o excursie de o zi, pentru a-și reface proviziile. Deși pare un lucru nebunesc pe care unii l-ar regreta sau, pur și simplu, nu l-ar mai face a doua oară, femeia susține că ar face-o din nou, fără măcar să se gândească.

Cum a decurs excursia de o zi

Viața e prea scurtă pentru a nu-ți face toate poftele. Asta pare că s-a gândit Kate Takacs, în vârstă de 35 de ani, atunci când s-a gândit să zboare de la la Cluj-Napoca, doar pentru a-și reface proviziile din ciocolata ei preferată: Ferrero Rocher Pocket Coffee.

„Oamenii au fost puțin șocați când le-am spus că merg într-o excursie de o zi ca să cumpăr dulciuri”, a declarat Kate Takacs, în vârstă de 35 de ani.

După ce a terminat munca, Kate a luat un avion din Londra spre Cluj-Napoca, în jurul orei 22:00, și după un zbor de câteva ore, a ajuns la destinație următoarea zi, în jurul 3:15 dimineața.

Apoi și-a petrecut întreaga zi în Cluj, locul ei natal, vizitând obiective turistice și făcând cumpărături.

Prețul pe care l-a plătit pentru a avea parte de această experiență, incluzând zborurile și cumpărăturile, a fost de doar 150 de dolari.

Ce i-au spus prietenii lui Kate când le-a vorbit despre excursia în România

Când le-a vorbit prietenilor ei despre călătorie, toată lumea a fost uimită, cu atât mai mult cu cât, unele produse pe care le-a cumpărat pot fi găsite și în Londra, în magazinele cu specific românesc.

„Toată lumea a crezut că sunt nebună, deoarece unele dintre articolele pe care le-am cumpărat pot fi găsite în Londra, în magazinele românești”, a spus Kate, potrivit .

„Singurul motiv a fost ciocolata Ferrero Rocher Pocket Coffee (nu o găsești în Marea Britanie) și, dacă nu ați încercat-o încă, vă rog să o faceți și să-mi mulțumiți mai târziu”, a mai spus tânăra.

Câte astfel de escapade a avut Kate

Aceasta nu este prima experiență de genul a româncei. Se pare că aceasta adoră „excursiile extreme de o zi”, având în portofoliu 17 astfel de călătorii și alte câteva în plan.

„Îmi place să explorez locuri noi și este o oportunitate genială de a vedea o țară nouă cu un buget foarte mic”, a declarat Kate. „Pentru mine, este vorba despre fiorul, adrenalina și satisfacția pe care le simt odată ce primesc magnetul de frigider”.

Ea a adăugat: „Cred că mai mulți oameni ar trebui să facă excursii extreme de o zi. E distractiv”.

Deși pare că o mică problemă ar putea strica complet escapada cuiva, Kate spune că, în general, totul merge conform planului, cu excepția acelor momente când se întâmpla ca zborurile să întârzie.

„Sunt fericită și mulțumită? Absolut. O voi face din nou? Da, da”, a mai spus românca.

Desertul românesc care a făcut competiție ciocolatei Dubaiare a făcut furori în Iași

Un antreprenor din Iași a creat un sortiment aparte de ciocolată, devenind astfel competitorul ciocolatei Dubai. Turnată în forma logo-ului oraşului, desertul în compoziția căruia au fost folosite flori de tei, poate fi un cadou cu totul și cu totul special. În doar două săptămâni, ciocolată a devenit atât de cunoscută în oraş încât stocurile se epuizează în timp record.

Florile de tei din poeziile lui sunt acum un ingredient aparte ce dă aromă ciocolatelor de toate felurile. Atât localnicii, cât și turiştii au fost cuceriţi pe loc de gustul unic, potrivit .

Ciocolatierul păstrează secretă tehnica prin care a realizat cristalele din flori de tei folosite în ciocolată. Aroma de tei, care i-ar putea face pe mulți să fie reticenți, se simte mai degrabă în textură decât în gustul propriu-zis al ciocolatei. Rezultatul este un desert crocant, nu foarte aromat, dar cu un miros de-a dreptul memorabil.